VIDEO. El sismo en Uruguay, bajo la mirada de una experta de la UNLP: ¿hay chances de que tiemble La Plata?

Tras el sismo de 4 grados en la escala de Ritchter que sacudió a Uruguay en la madrugada de hoy, la geofísica María Laura Rosa, integrante del Departamento de sismología del Observatorio de la UNLP, aseguró que el movimiento fue registrado por la estación sismológica local y descartó que se trate de un movimiento de peligrosidad para la región del Río de La Plata. Por otro lado, ante la escasa actividad sísmica, habló de cuáles son las posibilidades de un temblor del suelo platense.

En torno a las precisiones sobre el fenómeno, sostuvo que "es muy reciente, los uruguayos lo han sentido y también está registrado en nuestra estación". "Se percibe en esta zona. El sismo ocurrió", afirmó.

En sintonía con las primeras informaciones emitidas por autoridades del vecino país, Rosa sostuvo que "basándonos en la ubicación, ocurrió cerca de Montevideo". "Todavía no se hicieron análisis, aunque se estima que fue cercano a los 4 puntos (en la escala de Richter)".

Añadió en esa línea que "aparentemente, por los primeros cálculos, según imágenes de la gente Uruguay, tuvo epicentro en un sector oceánico".

"En La Plata no hemos tenido registros ni nadie que pregunte", aseguró Rosa. Y añadió que "el Inpres, que es el organismo nacional dedicado a la prevención sísmica, aún no tiene información sobre el sismo, no sabemos si es porque no se procesó datos o si no se tuvieron buenos registros".

Asimismo, explicó que "en Uruguay no tienen el registro automático para hacer cálculos rápidos" y que "esta noche seguramente tendrán más datos", por ende, más precisiones.

Acerca de este tipo de fenómenos en la zona del Río de La Plata, la científica de La Plata afirmó que "el sismo que registramos hoy no fue el primero ni va a ser el último. Es sentida, pero es baja, no remite grandes peligros".

Consultada por la situación sísmica local, dijo que "estamos en la zona del cratón del Río de La Plata, en donde hay fallas, pequeñas, que pueden activarse y generar esta sismicidad baja".

Rosa señaló que "esta región no está preparada" para grandes sismos "porque está considerada un área de baja peligrosidad sísmica, no puede generar grandes daños". "Sí la gente lo puede sentir, que se mueva alguna lámpara. Pueden ser originado por la activación de alguna falla del cratón", esbozó.

Una sismicidad en nuestra ciudad “no es lo esperable, pero nunca digas nunca, no te lo puedo afirmar, no hay nada que indique que no pueda ocurrir en un futuro”. Podemos estar totalmente tranquilos, porque la sismicidad de los últimos años ha sido siempre en este orden de magnitud, que más allá de que se ha sentido y alerte a la población, no ha generado problemas”.

El sismo en Uruguay

Un sismo de 4,0 de magnitud en la escala de Richter se registró esta madrugada en la costa uruguaya, a 11 kilómetros de la ciudad de Atlántida, en el departamento de Canelones, que se sintió incluso en Montevideo, indicaron especialistas citados por diarios del país vecino.

Los diarios uruguayos El País y El Observador precisaron que el sismo ocurrió alrededor de las 5,40 en la zona de la Costa de Oro, en Canelones.

La geóloga Leda Sánchez, del Observatorio Geofísico de Uruguay, indicó a una radio local que la magnitud del fenómeno “debe haber sido grande” porque también identificó registros en Paso de los Toros, Tacuarembó, ubicado en el centro del país, a 255 kilómetros de Montevideo.

"Se ve en todas las estaciones que tenemos en el país. Es bastante grande para lo que hemos registrado en los últimos tiempos", acotó Enrique Latorre, también integrante del Observatorio.