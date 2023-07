"Tacho" Riera confirmó su romance con Thelma Fardín en una historia de Instagram: "Te amo"

"¡Se ha formado una pareja!"...decía el ex conductor de televisión Roberto Galán, en el programa "Yo me quiero casar, ¿y usted?". Y todo confirma de que así es: Nicolás "Tacho" Riera (ex Casi Ángeles) y Thelma Fardín (ex Patito Feo), están juntos.

Los rumores que circulaban sobre ellos entre los fanáticos en redes sociales, comenzaban a ser cada vez mas fuertes.

Las palabras que acompañan a las fotografías subidas por Riera son tan simples como directas: “Te amo”, acompañado de la imagen de un corazón.

Ambos se conocieron siendo parte de la obra "Plagio", la nueva apuesta del productor teatral José María Muscari, primera y única obra de teatro de la Argentina con cuatro elencos paralelos en escena donde el público decide qué pareja apreciar sobre las tablas.

Pese a que los dos forman parte de la misma compañía, no comparten el escenario, ya que Nicolás Riera es pareja de Esther Goris, en tanto que Thelma Fardin acompaña a César Bordón.