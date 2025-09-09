Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
El domingo 7 de septiembre, el espacio Somos Buenos Aires logró consolidarse como tercera fuerza política en la provincia y obtuvo dos bancas en la Legislatura bonaerense. Uno de los electos, Andrés De Leo (58), desde Bahía Blanca, expresó su satisfacción por el resultado electoral y adelantó cuál será su primera iniciativa parlamentaria: la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
“El primer proyecto que voy a presentar va a ser la eliminación de la VTV, es un curro que sirve solo para recaudar y que no salva vidas. Así me comprometí y así lo voy a hacer”, aseguró el dirigente en declaraciones posteriores a conocerse los resultados oficiales.
Durante su análisis, el contador De Leo destacó el esfuerzo de la militancia y el respaldo recibido en la Sexta Sección Electoral, especialmente en Bahía Blanca: “Miles de bahienses y de la sexta sección entendieron nuestro mensaje y se abre una alternativa y un camino nuevo que es muy importante, porque le aportamos a Bahía y la región voces que van a jerarquizar las discusiones en el Concejo Deliberante y en la Legislatura provincial”.
El dirigente subrayó que la campaña de su espacio enfrentó a “tres oficialismos” -nacional, provincial y local- en un contexto de fuerte polarización. “Inicia un país distinto, en donde la soberbia no tiene lugar y en el que los bonaerenses y los argentinos en general van a reflexionar si esta disputa y grieta les sirve de algo. Yo estoy convencido de que no”, planteó.
En cuanto a la mirada sobre la gestión nacional y provincial, más por las inundaciónes en Bahía, De Leo fue crítico: “El Gobierno nos abandonó y solamente nos invitó a una pelea que no le sirve a nadie”.
Con su ingreso a la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador electo confirmó que buscará instalar una agenda alternativa y cumplir con su principal promesa de campaña: impulsar la derogación de la VTV en la provincia.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
