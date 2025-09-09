De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

La noche del lunes dejó un episodio llamativo en la vida institucional de Estudiantes de La Plata, donde la política y el fútbol volvieron a cruzarse. Promediando las 20 horas, el club difundió una nueva actividad dentro de su ciclo de Charlas Pinchas: un encuentro con el periodista Esteban Trebucq, hincha reconocido de la institución, platense y referente de una de las revistas partidarias que homenajeaba la gesta de Manchester ironizando el grito de los ingleses.

La convocatoria, bajo el título “Estudiantes: Revolucionario de cuna”, estaba prevista para el viernes 12 de septiembre en el auditorio del Estadio UNO, con entrada libre y gratuita. Cabe destacar que unos años atrás, en 2022, Trebucq estuvo en Santiago de Chile donde brindó una charla sobre Estudiantes y fue la primera actividad de este tipo en el exterior en la historia de la institución albirroja.

Sin embargo, apenas dos horas después de la publicación de anoche en X, a las 22.25, llegó un abrupto giro: “Informamos que, por cuestiones de organización, la Charla Pincha prevista para el viernes 12 de septiembre en el Auditorio de UNO queda suspendida”, publicó la cuenta oficial del club en redes sociales.

La decisión de invitar a Trebucq despertó un fuerte rechazo en buena parte de la comunidad pincharrata. Aunque se trata de un hincha confeso del club, su figura está marcada por su cercanía con el presidente Javier Milei y por un perfil político que muchos socios consideran "contrario a los valores históricos" de Estudiantes. “Es un tipo que va en contra de todos los valores que pregona el club”, se leía en varios mensajes críticos en X (ex Twitter).

Pero la discusión no quedó ahí. También hubo hinchas que defendieron su derecho a participar, cuestionando la censura: “Con el mismo criterio, el día de mañana no van a poder invitar a Ernesto Tenembaum porque los van a putear los de derecha. Con Principi se van a ofender los pacifistas y con Mauro Z se enojarán los ladrones”, argumentó otro socio, en referencia al carácter plural de los debates.