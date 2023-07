VIDEO. Aquiles, el nuevo eliminado de las cocinas de MasterChef: ¿Qué plato lo dejó fuera de competencia?

Este domingo, volvió la tradicional gala de "MasterChef", la competencia de cocina que es transmitida por Telefé y que lleva varios episodios al aire desde hace años. Vale resaltar que el fin de semana pasado, se emitieron los Martín Fierro y la emisión correspondiente fue trasladada para el día lunes.

Lo cierto es tras una mala noche, Aquiles tuvo que dejar su delantal y pasó a formar parte de los cocineros eliminados que tuvo el certamen hasta el momento.

La consigna fue elaborar un plato salado que contenga carne y una preparación dulce en 70 minutos. Tras deliberar por un largo rato, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, eligió quien sería el nuevo participante que dejaría de formar parte del programa.

El cocinero cordobés llegó ante el jurado, primero con un volcán de dulce de leche y después con pollo, puré de puerros y brócoli. Su primera preparación estaba líquida y según Martitegui, con gusto a harina cruda, mientras que su segundo plato tampoco tuvo muy buenas críticas.

“Hoy entré a la gala teniendo la posibilidad de salvarme, y me termino yendo de la competencia...La vida no sé si es cruel, pero la vida es. Y es con sus circunstancias. Hoy me tocó así “, señaló Aquiles en el final.