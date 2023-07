La jerarquía de Boca destrozó las buenas intenciones triperas

“El que no arriesga no gana” dice la máxima popular, uno de esos refranes que apuntan a educar con valores. En la vida, está demostrado que se puede arriesgar cuando se tiene con qué. Y en el fútbol, Boca ayer le demostró al Tripero que los jugadores de categoría no perdonan los riesgos ajenos, por más que las buenas intenciones de Gimnasia hayan tenido un castigo demasiado grande.

Gimnasia buscó forzar el juego en la primera parte y tuvo las chances más claras de gol, pero Merentiel en la primera chance que tuvo Boca abrió el marcador. Y en el segundo tiempo, cuando el Lobo se sintió cerca del empate y Sebastián Romero puso toda la carne en el asador con cambios muy ofensivos, los de Almirón liquidaron fácil a una defensa improvisada con tres defensores y la solitaria presencia de Miramón como medio de contención.

Se enfrentaron dos equipos con propuestas diferentes y lo demostraron en el comienzo del partido. Gimnasia intentó presionar y raspar en la mitad de la cancha, desde donde Boca intentó generar juego desde la impronta de su técnico, de mucha posesión de pelota. En cierta medida, el equipo de Chirola debió resignar el dominio del partido, desde donde el Lobo suele sentirse más cómodo.

El Tripero tuvo la primera llegada de la tarde con una recuperación en la salida. El centro desde la derecha de Franco Torres no tuvo la mejor definición de Eric Ramírez, quien remató alto ingresando por el medio.

Desde la búsqueda de Benjamín Domínguez, aún con errores en las decisiones, el Lobo empezó a tener más presencia en campo rival. Desde un balón robado a Weigandt volvió a llegar el local, con un cabezazo de Eric Ramírez que de fue sobre el travesaño.

Fue importante Franco Torres desde la derecha, picante y escurridizo. De un foul que le hicieron en la puerta del aire, Gimnasia hizo una buena jugada preparada en la que Ramírez dejó a Torres mano a mano con Chiquito Romero. Fue la más clara para el Lobo y terminó en el tiro de esquina.

Cerca de los 39 minutos, cuando Gimnasia había perdido la pelota y las posesiones le duraban poco, Boca facturó con un cabezazo de Miguel Merentiel tras un centro desde la derecha de Marcelo Weigandt. El 1 a 0 no le hizo justicia al desarrollo de la primera mitad.

El final encontró a un Lobo desorientado que no pudo recuperar la intensidad en la marca y la recuperación de la primera media hora. Aún así, un remate desde la puerta del área de Benjamín Domínguez exigió a Sergio Romero, porque esa pelota iba bien dirigida a la ratonera y el arquero sacó al córner contra en caño derecho.

En el inicio de la segunda parte, desde dos pelotas quietas llevó peligro Gimnasia, primero con un córner que Ramírez buscó olímpico y Chiquito Romero alcanzó a rechazar y luego con otro tiro de esquina jugado por abajo al que Soldano no pudo definir bien dentro del área.

Merentiel convirtió el segundo, pero el VAR salvó al Lobo porque el propio delantero de Boca había salido tarde y quedó un paso adelantado en el nacimiento de la jugada. El partido le dio una vida extra al equipo de Chirola, aunque enseguida Durso le tapó el gol a Merentiel.

Sebastián Romero buscó juego desde el banco con los ingresos de Leandro Mamut y Alan Lescano por Bolívar y un inexpresivo Franco Soldano, que tuvo escasa participación esta vez jugando como referente de ataque.

Buscó Eric Ramírez ante un error de cálculo de Sergio Romero, pero no pudo darle dirección a esa pelota por sobre el arquero. Con el impulso del gol anulado y más fútbol, el Lobo lo fue a buscar.

Lo tuvo Benjamín Domínguez pero definió muy alto. Y Chirola se la jugó totalmente con el ingreso de Ivo Mammini por Bautista Barros Schelotto. El mismo Mammini tuvo una chance en el anticipo ofensivo de un tiro de esquina.

Chirola apostó a matar o morir en la búsqueda de variantes y murió ante la jerarquía rival

En ese matar o morir al que apostó con las variantes, Gimnasia murió. Boca encontró la pelota, toqueteó y Cristian Medina definió muy bien ante la salida de Durso. Era el 2 a 0 cuando el Tripero se sentía cerca de la igualdad. Y fue 3 a 0 lapidario cuando un desborde del Chelo Weigandt encontró facilidades en un rival descompensado y el ingresado Benedetto definió fácil para liquidar definitivamente la historia.

Un cabezazo de Castillo -quien ingresó por Eric Ramírez- tras un centro de Torres obligó a una buena atajada de Romero. Y el mismo Rodrigo Castillo, de guapo, convirtió el descuento sobre la hora, su primer gol en primera división. El 3 a 1 final decoró un poco el resultado, porque era demasiado castigo un marcador tan abultado gracias a la efectividad del equipo dirigido por Jorge Almirón.

Los seis puntos que quedan por jugar valen y mucho. Gimnasia viene con tres empates y dos derrotas en fila, por eso necesita sumar para no empezar condicionado la Coipa de la Liga. Esa será otra historia.

