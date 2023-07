Problemas para depositar los billetes de 2.000 pesos

Desde hace un tiempo, los usuarios de cajeros automáticos que necesitan pagar servicios se quejan porque los nuevos billetes de $2 mil no son reconocidos por las máquinas, razón por la cual no pueden completar la operación. “Fui al banco a pagar las cuentas y solo tenía billetes de $2 mil; fui probando, pero los rechazaba a todos. Pensé que eran falsos y casi me agarra un ataque”, contó Adrián, un platense molesto por ese contratiempo.

Pero él no fue el único damnificado por el rechazo de los billetes de mayor denominación que hay en circulación, otra vecina se comunicó con EL DÍA para denunciar que, si bien hay bancos que colocaron un cartel para advertir que los cajeros no reconocen los billetes de esa nueva denominación hay otros, tanto de la banca pública como la privada, que no informan y se pasa un mal momento.

Con relación a ese tema, un especialista explicó que aunque las extracciones pueden hacerse sin ningún problema, no ocurre lo mismo con los depósitos.

“Para las extracciones ya se configuraron los cajeros automáticos que identifican que hay un billete de nueva denominación. Una vez que están los billetes y eso está configurado, que es bastante rápido de hacer, ahí ya se pueden empezar a utilizar”, se describió.

Sin embargo, se aclaró que no pasa lo mismo cuando la persona va a la entidad bancaria con la intención de hacer un depósito.

Se informó que eso lleva un poco más de tiempo porque cualquier billete de nueva denominación posee características técnicas que tienen que ser reconocidas por el template de los fabricantes de las marcas de los cajeros automáticos para determinar que es un billete auténtico.

Se advirtió que cada vez que apareció un billete nuevo, lleva un tiempo actualizar ese patrón y los responsables de los cajeros tienen algunos días o semanas para hacerlo. Cuando eso sucede ya se puede operar normalmente.