Domínguez elogió la labor del equipo y afirmó: “Dimos un paso firme”

Tras la goleada de Estudiantes ante Barcelona, que lo depositó en los octavos de final de la Sudamericana, Eduardo Domínguez habló en conferencia y afirmó que el Pincha dio un paso muy importante como equipo.

“Hoy (ayer) dimos un paso firme, pero no sé a donde llegaremos. Fue un paso contundente, porque fuimos efectivos. Se dio el juego que pretendíamos, con un ritmo muy alto. Cuando uno tiene contundencia, se dan situaciones que busca el equipo”, destacó.

Sobre la inclusión de Méndez y Carrillo en la delantera, dijo: “Jugamos prácticamente mano a mano. Buscamos desequilibrar mucho con ellos. Nos encontramos en buenas situaciones para encontrar el gol. Mauro lo viene haciendo bien y en cancha de River encontró el gol. Y Guido viene con mucha confianza. Buscamos buscar situaciones de peligro con ellos dos por dentro”.

Además dejó en claro la importancia que generó el partido para la confianza: “Hemos generado situaciones, tuvimos el deseo de seguir adelante y pasar de fase. Ellos están construyendo la historia del club, en un fútbol argentino muy competitivo. En la Sudamericana nos tocó un equipo muy difícil como Bragantino, que está haciendo las cosas bien. No los pudimos doblegar, nos tocó esta llave y la pudimos pasar muy bien”.

Sobre la confianza que le dio al uruguayo, señaló: “No siento que hice una apuesta por poner a Mauro (Méndez), porque fue una buena adquisición del club en su momento. A él le caen mucho por una acción particular, pero en general es el equipo el que pasa o no pasa. Ante esas situaciones, nadie puede hacer nada porque la gente se manifiesta y está en su derecho. Él es un gran delantero y tenemos que tener paciencia para encontrar su mejor versión. Él sabe que tiene el apoyo de todos y sabe que tiene que seguir trabajando para lograr triunfar en Argentina. No es fácil la adaptación”.

“Hay que seguir creciendo”

Junto con el entrenador, Santiago Ascacibar habló en conferencia y valoró el recambio del equipo: “Tenemos mucha competencia en y estamos todos muy bien. Hay ganas de seguir creciendo y mejorando, sabiendo que hay que demostrar lo mejor en cada partido”.

Además elogió a Méndez: “Las veces que no le tocó a estar, fue él primero en llegar y en irse. Lo demuestra adentro de la cancha el esfuerzo que hace y me pone muy contento como compañero”.

“No sé a donde llegaremos. Fue un paso contundente, porque fuimos efectivos”