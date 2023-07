mcabrera@eldia.com

8

MARIANO ANDÚJAR

UNA MURALLA

El arquero y capitán fue el mejor jugador de Estudiantes y del partido. Sacó todo de arriba y un par de remates de gol. Lo mejor fue el penal que le desvió a Malcorra: ya lleva 11 en su historia.

7

ASCACIBAR ESTÁ RECUPERANDO NIVEL

Desde hace unas fechas que el Rusito viene mostrando el juego que lo llevó a Europa hace unos años: velocidad, pase y marca en la mitad de cancha. Fue muy protagonista.

4

LOLLO Y UN PENAL MUY IMPRUDENTE

El defensor no tuvo un buen partido y se le notó la falta de ritmo. En el complemento cometió un penal que pudo evitar. Salió lejos, mal y con demasiado vehemencia. Lo debe corregir.

7

FACUNDO TELLO SALIÓ BIEN PARADO

No fue un partido para nada sencillo y el árbitro del partido salió bien parado. Amonestó y no se dejó llevar por la presión de los hinchas locales. Correcto en la sanción del penal, sin VAR.

Mariano Andújar (8)

El principal responsable de que Estudiantes se haya vuelto de Rosario con un punto. Además de taparle el penal a Malcorra ganó todo desde arriba y en el último minuto le sacó un remate de gol a Véliz. Enorme tarea del capitán albirrojo.

Santiago Núñez (6)

Fue muy importante para ganar siempre de arriba y cubrir las espaldas de Mancuso. Cometió un solo error y pudo ser muy grave para el equipo: entregó mal una pelota en el primer tiempo que desaprovechó Central.

Luciano Lollo (4)

No tuvo un buen partido, porque llegó muchas veces tarde a los cruces y cometió un grosero penal que pudo haber evitado. La inactividad le pasó factura porque venía en un buen nivel.

Zaid Romero (5)

Tuvo un duelo con Alejo Véliz que ganó casi toda la noche. Pero falló en la última jugada calculó mal un cabezazo y dejó pagando a toda la defensa. Además pudo ser expulsado por doble amarilla.

Eros Mancuso (5)

Arrancó el partido en buen nivel, siendo un faro por la banda derecha para atacar. Pero se fue apagando en la medida que pasaron los minutos y no terminó el partido de buena manera.

Jorge Rodríguez (6)

Otro que jugó un partido de bien a menos. Correcto con su primer pase en el los 45 minutos iniciales pero impreciso en el complemento. Terminó muy retrasado. Pero es el jugador que mejor sale en cada foto cuando le toca salir desde el fondo de la cancha.

Santiago Ascacibar (7)

Un pulpo y el motor del equipo en el primer tiempo, cuando hizo absolutamente todo. El Rusito está recuperando su mejor nivel y eso le hace bien al equipo.

Fernando Zuqui (5)

Le tocó jugar de interno por la banda izquierda y el perfil no lo ayudó. Falló un gol de cabeza y otro por no manera la otra pierna. No estuvo acertado con la pelota parada y llamó la atención que dos centros los tirada al ras del piso.

Emmanuel Más (5)

Le tocó un duelo contra Fabricio Oviedo y en la marca salió bien parado. Pero cuando pisó el área rival falló en casa uno de sus intentos de centro.

Mauro Méndez (5)

Nadie podrá reprocharle su entrega, pero otro partido sin poder generarse una chance de gol. Es verdad que el equipo no lo ayuda.

Guido Carrillo (5)

No aparece el goleador que necesita el equipo. Mucho de espaldas. Tuvo un duelo aparte con Quintana. Necesita muchos partidos para recuperar su nivel.

INGRESARON

Benjamín Rollheiser (6)

En media hora hizo más que todos sus compañeros en ofensiva. Le cambió la cara al Pincha.

Matías Godoy (5)

Quiso ser receptor y aprovechar su velocidad pero no pudo.