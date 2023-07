Boca se la bancó en Santa Fe con otro arbitraje polémico de Andrés Merlos

Boca empató ayer sin goles en su visita a Unión de Santa Fe por la 23ra. fecha del campeonato de la Liga Profesional (LPF), que contó con otro polémico arbitraje de Andrés Merlos, quien le anuló un gol al capitán del conjunto local, Claudio Corvalán.

El empate dejó al “Xeneize” en la undécima posición con 32 unidades, afuera de la pelea de la Copa Sudamericana; mientras que el elenco Tatengue quedó en el 24to. lugar con 24 puntos, al igual que Vélez, Independiente, Atlético Tucumán, Colón y Banfield.

El desarrollo del partido fue parejo desde el inicio con dos equipos que no se sacaron diferencias marcadas: Boca tuvo un poco más la pelota, pero sin ser profundo, mientras que el “Tatengue” la tuvo menos aunque intentó ser más vertical y punzante que su rival con remates que hicieron poner en acción a Sergio “Chiquito” Romero en varias oportunidades.

Un córner desde la derecha le dio al “Xeneize” la primera y única chance clara de la primera etapa tras un cabezazo de Nicolás Valentini que pasó apenas desviado del palo derecho del arco defendido por el arquero.

Después, lo de Boca fue un manojo de intenciones, porque buscó de manera desordenada si poder inquietar la última línea del equipo santafesino.

A propósito, el conjunto que dirige técnicamente Cristian “Kily” González tuvo a Kevin Zenón como el jugador más destacado con las subidas por el sector izquierdo, zona del campo en la que Unión llegó mayor cantidad de veces al campo rival, que no tuvo orden para contrarrestarlo.

El “Tatengue” pudo ser más efectivo con algunos disparos de media y larga distancia y de jugada colectiva, pero no pudo ser contundente por falencias en la definición y por la buena tarde del “Uno” Romero, quien respondió con acierto las veces que fue requerido.

Los dirigidos por el entrenador Cristian “Kily” González, por su parte, manejaron un poco más la pelota, pero no fueron claros de mitad de cancha hacia adelante para capitalizar esa posición en opciones claras de peligro.

una polémica y van...

El segundo tiempo comenzó con una clara polémica tras la anulación del gol del defensor y capitán de Unión, Claudio Corvalán a instancias del VAR por una supuesta posición fuera de juego.

La jugada generó la queja de los jugadores de Unión y del entrenador Cristian González, quien al término del encuentro sostuvo que “en el gol anulado, las fotos de la línea dan risa. No me gusta que me roben. De boludo no me van a agarrar. Son asquerosas las imágenes”.

El desarrollo del encuentro durante los primeros minutos de la segunda etapa lo volvió a tener a la visita con mayor control de pelota, pero sin llevar peligro al arco defendido por Sebastián Moyano.

Mientras que Unión apeló a la firmeza defensiva para construir su juego, aunque no pudo salir rápido de contra para incomodar a Romero, cada vez más firme en el arco de Boca.

Con el correr de los minutos, los santafesinos se soltaron, comenzaron a manejar la pelota y se acercaron con mayor peligro al área rival aunque sin poder concretar ninguna jugada a su favor.

Los dirigidos por el técnico Jorge Almirón se mostraron desconcertados, sin ningún futbolista que se hiciera cargo de la generación de juego y además no crearon ninguna jugada de peligro en el arco de Moyano.

El tramo final del partido fue todo del “Tatengue” que tuvo la mente puesta en el arco rival, controló la pelota, intentó variantes ofensivas y marcó el ritmo ante la pasividad de Boca que dejó una pálida imagen en su visita a Santa Fe, pero con Sergio Romero como figura.