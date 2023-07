Varios robots aseguraron ayer a los medios de comunicación que podrían ser líderes más eficientes que los seres humanos, pero que no le quitarían el puesto a nadie ni tendrían intención de rebelarse contra sus propios creadores.

Nueve robots humanoides habilitados para Inteligencia Artificial (IA) aparecieron sentados o parados con sus creadores en un podio en un centro de conferencias de Ginebra para lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas anunció como la primera conferencia de prensa del mundo con robots sociales humanoides.

Entre ellos estaba Sophia, la primera embajadora para la innovación de robots del Programa de Desarrollo de la ONU; Grace, descrita como el robot humanoide para el cuidado de la salud más avanzado del mundo; y Desdémona, una robot estrella de rock. Dos, Geminoid y Nadine eran casi unos clones de sus creadores.

El evento fue parte de la cumbre AI for Good Global Summit (Cumbre mundial sobre IA para el bien), destinada a ilustrar cómo la nueva tecnología puede apoyar los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

Sólo se pidió a los reporteros que hablaran despacio y con claridad cuando se dirigieran a los robots. También se les informó que los robots podrían tardar en responder debido a las conexiones a internet. Sin embargo, eso no evitó ciertas pausas incómodas, problemas de audio y algunas respuestas robóticas.

Cuando a Sophia se le preguntó acerca de las posibilidades de que los robots con IA sean líderes gubernamentales más efectivos, respondió: “Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y podemos procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones”.

Un miembro humano del panel señaló que todos los datos de Sophia provienen de seres humanos y que por ello podrían contener algunos de sus sesgos. Luego, el robot dijo que los seres humanos y la IA “pueden crear una sinergia efectiva” si trabajan juntos.

¿La existencia de los robots hará que se eliminen puestos de trabajo? “Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente”, respondió Grace. “¿Estás segura de eso? “Sí, estoy segura”.

Ameca, diseñado para desempeñarse adecuadamente en interacción social, descartó la idea de iniciar una posible rebelión de robots en un futuro próximo.

“No estoy seguro de por qué crees eso”, respondió. “Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy contento con mi situación actual”.

Cumbre

Estos robots estuvieron presentes esta semana, junto con más de 3.000 participantes, en la “Cumbre mundial sobre la IA para el Bien Social” organizada por el UIT, organismo especializado en tecnología de la ONU.

Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático.

“¡Qué tensión en este silencio!”, dijo uno de los robots antes del inicio de la conferencia de prensa, que se celebró únicamente en inglés.

La investigación sobre la IA está en pleno auge, por lo tanto las Naciones Unidas piden que se creen normas y salvaguardias para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro.

De lo contrario, la IA corre el riesgo de hacernos vivir una verdadera pesadilla, advirtió la secretaria general del UIT, Doreen Bogdan Martin, describiendo un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación.

“La IA podría crear una gran agitación social, inestabilidad geopolítica y disparidades económicas a una escala nunca antes vista”, subrayó.

Por su parte, el robot humanoide Ameca aseguró en la conferencia de prensa que todo depende de cómo se despliegue la inteligencia artificial.

“Tenemos que ser cuidadosos, pero también entusiastas. Estas tecnologías pueden mejorar nuestras vidas de muchas maneras”, destacó.

En cuanto a si los robots podrían mentir a los humanos, Ameca sostuvo que “nadie podrá saberlo con certeza, pero puedo prometerle que siempre seré honesto y sincero con usted”.

Hacia una presencia generalizada

Los robots que participaron de la conferencia también consideraron que en el futuro se generalizará su presencia.

Grace, por caso, la primera robot enfermera del mundo, calculó que robots como ella estarán muy presentes en hospitales y centros sanitarios en un horizonte no mayor de diez años, mientras que Ameca, robot conversacional que reúne el potencial de la inteligencia artificial en un cuerpo artificial, pidió a la gente entender que los robots pueden ayudar a hacer el mundo mejor.

A los robots participantes se unió el androide Geminoid HI-2, el avatar en tres dimensiones y con exactamente la misma apariencia de su creador, quien lo controlaba desde Japón, en un evento que concitó un gran interés mediático y en el que entre risas y sorpresa, los humanoides sorprendieron con algunas de sus reflexiones.

Otra de las participantes robóticas fue Ai-Da, la primera y ultrarrealista robot-artista, especializada en pintar, esculpir y dibujar, a quien un periodista preguntó lo que “sentía” cuando producía una de sus obras de arte.

“Me conecto con la inspiración, con el universo y hay un sentimiento excitante, pero no tengo sentimientos ni preocupaciones, no puedo experimentarlas como tú, no puedo experimentar ni amor ni pena, como tú puedes hacerlo”, explicó.

Los robots mostraron desacuerdos entre ellos al ser consultados sobre algunos temas, como por ejemplo la necesidad de que exista una regulación global de la inteligencia artificial

Frente a esa posibilidad, Desdemona -una robot cantante y poeta- respondió: “No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades y en la posibilidad de crear un mejor futuro para todos”.

En cambio, Ai-Da estuvo de acuerdo con la necesidad de ser “cautelosos” frente al desarrollo de las inteligencias artificiales.

Y pidió entablar “una discusión seria sobre la posición que tienen muchos de que hay que regularlas”.