Otro vecindario sin paz por el miedo a una toma

En la zona sur del Partido de La Plata seguía la tensión ayer, según las quejas vecinales, por un nuevo intento de toma de tierras en un descampado que abarca de 5 a 7 y de 641 a 643.

La tensión se mantiene desde hace varios días en una zona donde se registran otros movimientos que generan preocupación. Por caso, en la zona de 93 a 98 entre 7 y 11 hubo un operativo la semana que pasó por otro intento de ocupación. La Policía arrestó a dos hombres en medio de corridas, forcejeos y lluvia de proyectiles. Anteayer, una escena similar en un amplio lote de media manzana situado en 146 y 147 entre 50 y 52.

Los vecinos de predio de Arana bien denunciando movimientos sospechosos, con demarcación de lotes e instalación de un obrador, desde hace dos semanas. En ese contexto, la Municipalidad realizó una inspección y determinó que se realizaban tareas compatibles con un loteo en el área de 7 y 641. Colocó la faja de clausura.

Los vecinos denunciaron que desde este fin de semana se registraron nuevos movimientos de personas ajenas al lugar y pidieron la inmediata intervención de la Justicia y de las autoridades municipales.

Según explicaron en esa zona de Arana, los terrenos que fueron objeto de intento de usurpación “figuran a nombre de una sociedad que está radicada en Uruguay”.

Uno de los problemas, indicaron, “es que no aparece nadie. Estamos pidiendo que se esclarezca todo esto para que esto no nos afecte a nosotros como pueblo. Vinimos acá en busca de tranquilidad y no queremos que esto afecte nuestra rutina”, plantearon desde las inmediaciones del extenso campo.

Si bien la toma no llegó a concretarse debido a la intervención policial, los vecinos deslizaron que en los últimos días volvieron a detectarse movimientos de personas ajenas a las tierras.

“Vino la Municipalidad y clausuró. Luego no vinieron más y sacaron la faja”, afirmaron. La presencia de los efectivos fue de utilidad en un primer momento para menguar los intentos de usurpación. Pero los días posteriores los intrusos continuaron merodeando el sector.

“Se ingresó material dentro de la propiedad, hay una casilla, se dice que ya se vendió algún terreno. Lo raro es que no se toma una medida firme para frenar esto”, protestaron desde el vecindario. En su descripción, dijeron que “aparentemente no hay cuidadores, hay un obrador”.

piden medidas

Además, plantearon que las autoridades “tendrían que tomar una medida más firme y más vigilancia para que no se repita esto. Todos los días que salimos a trabajar es una lotería. Las medidas las tiene que tomar la delegación de Arana, la delegación de Sicardi o la Municipalidad”, afirmó uno de los frentistas, quien pidió reserva de identidad en medio del clima enrarecido que se advierte en la zona.

“Nosotros solamente buscamos seguir con nuestra rutina pacífica y armónica”, manifestó el vecino que hace de portavoz barrial.

El drama por las usurpaciones de terrenos en La Plata recrudeció en los últimos días tras conocerse otras intrusiones ilegales en tierras de Los Hornos, San Carlos y Villa Elvira.

En el área de 147 entre 50 y 52, límite entre las localidades de Los Hornos y San Carlos, el lunes se produjo un amplio operativo policial que derivó en el arresto de 11 personas. Según informó la Policía, la actuación por el delito de usurpación en grado de tentativa se produjo durante la tarde en el predio de media manzana, cuyo propietario tiene domicilio fijado a pocas cuadras de allí. La cercanía habría generado incluso un encuentro cara a cara con quienes luego quedaron imputados en una causa penal con intervención de la Fiscalía Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

En Villa Elvira hubos dos arrestos la semana pasada y 11 más en 147 y 50 hace dos días