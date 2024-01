Sin piedad: Jey Mammon le pegó duro a colegas con nombre y apellido

Ahora, el músico volvió al teatro en Carlos Paz y habló de quienes le soltaron la mano tras la denuncia de abuso que hizo Lucas Benvenuto. Recordemos que, en marzo de 2023, Jey Mammon vio cómo su carrera de años quedaba destrozada cuando Benvenuto lo denunció públicamente por haber abusado de él cuando era menor de edad. De inmediato, lo bajaron de la tele, fue cancelado: y la mayoría de sus colegas se apartaron.

Claro que, hubo algunas excepciones, como Flor Peña, quien siguió apoyando a Jey. Así, al músico se lo vio muy apartado por sus ex compañeros en la entrega de los Martín Fierro pero, con el tiempo, varias figuras aflojaron. Tal fue el caso de Nazarena Vélez, al enterarse de que Jey volvería al teatro en Carlos Paz: "Si él necesita laburar, le hace bien y tiene un productor que lo avale, no me parece mal”,, aunque dio a entender que no podría mirarlo como siempre. Y ahora, el artista contó cómo vive este regreso al escenario, con su show “Enseguida vuelvo”.

“A Nazarena la saludaría como saludé a todos los que me crucé”, aseguró Jey en el ciclo de El Nueve sobre qué haría de ver a Naza en la villa, y agregó: “Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor”, dijo Jay, al tiempo que agregó: “Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”, señaló.

Finalmente, Mammon y a modo de desahogo, confesó:“ Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo”, distinguió. Como sea, Jey indicó que no puede enojarse con quienes “se comieron un palo sin darse cuenta, ellos después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón”, agregó el actor, y reflexionó: “Y yo no puedo ser tan soberbio de decir ‘no te perdono’ porque de verdad está todo bien. Porque esto le puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto”, reveló Jey.