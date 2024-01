Ivo Mammini: el goleador siempre aparece

Otra vez Ivo Mammini y el gol. El pibe de Tolosa, que pelea desde atrás ante la llegada de Cristian Colmán y Franco Troyansky, no desaprovecha sus chances: en Montevideo tuvo una y la mandó adentro. Después, tuvo un mano a mano con este diario.

- ¿Te viste lejos en la previa y el gol es un premio grande a la perseverancia, después de haber ingresado como extremo?

- Siempre hay competencia, pero lo más importante es que sea sana. Hay una excelente relación con los chicos, incluso a corto plazo con los recién llegados. Me tocó ingresar como volante, primero por izquierda y luego por derecha. Por suerte pude convertir en la única jugada que me tocó de cara al arco, así que me fui contento.

- ¿A esta altura tenes claro que las chances siempre aparecen, que al final no siempre son como al inicio del año?

- Sí. Hay que mirar la recta final y no la base del año. En lo personal tengo que seguir metiendo sin aflojar. Así las cosas se van a ir dando de a poco.

- Este es un plantel más grande que el de 2023. ¿Gimnasia apunta a ser un equipo duro, con jugadores de experiencia?

- Sí, los hay, pero también son excelentes personas que siempre nos aconsejan y apoyan a los más chicos. Eso nos da confianza para darles un poco de respiro a ellos. El grupo viene muy bien, es hermoso, hay una unión tremenda. Somos una familia y eso que recién arranca el año. Cada jugador que se va integrando es como si estuviera desde hace tres años y eso es importante para el grupo porque queda reflejado en la cancha.

- Los refuerzos también han remarcado lo bien que fueron recibidos. Eso es muy valioso.

- Tratamos de que se metan el chip del grupo rápido y que se sientan queridos, como amigos nuevos. Tratamos de ser una familia para ellos.

- ¿Le marcaste a Matías Miranda adonde querías lanzar pelota en el córner?

- Más o menos está estudiado. Con Mati se que los centros suelen ir al primer palo. Lo conozco de chiquito, de Tolosa. Nos conocemos desde que nacimos, fuimos al mismo colegio, al mismo club del barrio. Conozco la casa, la familia, él también la mía. Es una amistad hermosa que se da también adentro de la cancha.

- También le viene bien a Matías, que en el último año y medio sufrió mucho por la lesión.

- Se lo merece Mati porque pasó por algo muy feo, una doble lesión que le demandó mucho tiempo para recuperarse. Pudo salir adelante con el apoyo de su familia, su confianza y el apoyo del club. Contra San Lorenzo me tiró un centro espectacular y se lo agradecí mucho en vestuarios.

- ¿Qué esperan de este equipo después de haber sufrido tanto el año pasado?

- Cumplir los objetivos que nos propongamos antes de que arranque el torneo. Va a ser un equipo aguerrido, muy, muy intenso. Cada partido tiene que ser una final para terminar lo más arriba posible.

¿Puede ser un equipo que se sienta cómodo sin la pelota pero que tampoco es negado a la hora de manejarla?

- Tal cual. Sabemos jugar los partidos de ambas maneras, con y sin la pelota. Eso es muy difícil hoy en día. Nos sentimos cómodos a la hora de ir a presionar para robar el balón y sabemos que a la hora de atacar tenemos que ser efectivos.

- ¿Cómo es la competencia entre cinco delanteros que pelean por dos lugares?

- Es una linda competencia, muy sana. Eso es muy bueno, ir a entrenar con grandes compañeros como el Pocho (Troyansky), como Colmán, Eric y Rodri. Hay una competencia muy sana y muy linda que creo va a ser la mejor.

“Con Mati nos conocemos desde chicos, una amistad hermosa que se extiende a la cancha”

“En lo personal, tengo que seguir metiendo sin aflojar para que las cosas se den”