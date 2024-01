Cartelera on demand: qué hay para ver en las plataformas

“Carlos balenciaga”

Creador místico, enigmático, metódico, católico y astuto en los negocios, así aparece Cristóbal Balenciaga en la serie homónima que Disney+ estrena hoy, y en la que se narran los 30 años en París de este costurero español, celoso de su intimidad, férreo guardián de su homosexualidad y controlador absoluto de sus diseños.

En seis capítulos, la serie narra de forma fabulada la trayectoria profesional y la vida personal de un hombre de tal discreción que muchos pensaban que no existía.

“True detective: cuarta temporada”

HBO Max estrenó en su catálogo la cuarta temporada de “True detective”, con los protagónicos de Jodie Foster y Kali Reis en un escenario oscuro, gélido y que da espacio a lo sobrenatural.

Subtitulada “Tierra nocturna”, esta tanda de seis episodios -que podrán verse de manera semanal- ya no cuentan con Nic Pizzolatto, el creador de la tira, como “showrunner” o máximo responsable creativo. Ahora, desde el rol de productor ejecutivo, le cedió sus atributos a la realizadora mexicana Issa López como encargada de traer frescura a una propuesta ambientada en la localidad ficticia de Ennis, al norte de Alaska.

La nueva temporada inicia durante el último atardecer antes del comienzo de la noche polar que deja en penumbras durante días y días a la región, cuando un grupo de ocho científicos de la hermética Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen de la base sin dejar rastro.

“Engaños”

Inquietante thriller disponible para los usuarios de Netflix, esta miniserie propone un combo de mentiras, asesinatos y conspiraciones. La trama cuenta con un coral elenco encabezado por Adeel Akhtar como DS Sami Kierce, Natalie Anderson como Claire Walker, Jade Anouka como Nicole Butler y Richard Armitage como Joe Burkett.

En sus ocho capítulos, gira en torno a una familia que fue sacudida por dos asesinatos. La ex soldado Maya Stern observa en imágenes de cámaras de seguridad de su casa a su marido Joe asesinado; mientras tanto, Abby y Daniel, su sobrina y su sobrino, están tratando de encontrar la verdad sobre el asesinato de su madre y ver posibles conexiones entre ambos casos.

“háblame”

Llega hoy a Amazon Prime Video la esperada “Háblame”, elogiada ópera prima de los australianos Danny Philippou y Michael Philippou que trae todo el terror a la pantalla chica.

La trama de esta película presenta a la solitaria adolescente Mia que se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.

Protagonizada por Michael H. Beck, Danny Philippou, Bill Hinzman y Daley Pearson, llega al servicio con muy buenas críticas internacionales.

“kubra”

Los callejones de Estambul son el hogar de Gökhan, un hombre que intenta enderezar su vida para casarse con la mujer que ama. Pero todo se complica cuando Kübra empieza a enviarle mensajes por una red social en los que afirma que Gökhan es «diferente». Aunque al principio decide ignorarlo, Gökhan acaba entendiendo el significado del mensaje y descubre la identidad de Kübra, que lo informa y advierte de cosas que nadie sabe, incluso sucesos inesperados. La aceptación del mensaje empuja a Gökhan por un arduo camino, en el que encontrará tanto aliados como enemigos. Al final, Gökhan acabará tomando partido en un conflicto que percibe como una guerra entre la luz y la oscuridad.

“The U.S. and the Holocaust”

“The U.S. and the Holocaust”, que está disponible en el servicio DGO en toda América latina, viene de recibir un galardón al mejor guion para un programa de no ficción en los Emmy.

La docuserie de seis partes, creada por en conjunto por Ken Burns, Lynn Novick y Sarah Botstein, examina cómo el pueblo estadounidense y sus líderes respondieron a uno de los mayores desastres humanitarios del siglo XX.

La producción también explora cómo esta catástrofe desafió su identidad como una nación de inmigrantes y los propios ideales de su democracia.

“The U.S. and the Holocaust” formó parte de una impactante serie de documentales que emitió el canal de cable DirecTV en el marco de Iom Hashoá como una importante fecha para la humanidad y, especialmente, para las comunidades judías con la misión de mantener viva la memoria y el recuerdo de las víctimas y sobrevivientes del Holocausto.

“EL LEGADO”

Llega a Netflix “El legado”, serie coreana que sigue a Yoon Seo-ha, una docente universitaria que aspira a mejorar su sueldo que un día, inesperadamente, se convierte en la única heredera del cementerio familiar. La noticia sorprende a Seo-ha, y supone un desagradable recordatorio del padre que las abandonó a ella y a su madre. Durante el funeral de su tío, Kim Young-ho, medio hermano de Seo-ha, provoca un altercado y exige que lo incluyan en el testamento. Para Seo-ha, Young-ho es el hijo de un padre infiel que huyó de su hogar, y las complicaciones derivadas de la herencia del cementerio avivan recuerdos dolorosos que preferiría olvidar. Para empeorar las cosas, varios sucesos inquietantes y sobrecogedores perturban la vida cotidiana de Seo-ha. Entretanto, Choi Sung-jun, un policía que investiga un asesinato en el pueblo, deduce, a partir del extraño comportamiento de los lugareños, que no es un simple homicidio...

“60 minutos”

A Octavio (Emilio Sakraya), un luchador de artes marciales mixtas, solo le quedan 60 minutos para presentarse en la fiesta de cumpleaños de su hija; de lo contrario, se arriesga a perder su custodia para siempre. Pero cuando decide renunciar a un combate para poder llegar a tiempo, unos peligrosos criminales lo persiguen en una carrera contrarreloj por toda la ciudad. La película está disponible en Netflix.