La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

PREMIER LEAGUE

09:30 Arsenal vs. Crystal Palace ESPN/STAR +

14:30 Brentford vs. Nottingham Forest STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Rayo Vallecano vs. Las Palmas ESPN Extra/STAR +

12:15 Villarreal vs. Mallorca DSPORTS / 1610

14:30 Valencia vs. Athletic Bilbao DSPORTS / 1610

17:00 Celta de Vigo vs. Real Sociedad ESPN Extra/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Heidenheim vs. Wolfsburgo STAR +

11:30 Colonia vs. Borussia Dortmund ESPN 3/STAR +

11:30 Friburgo vs. Hoffenheim STAR +

11:30 Darmstadt vs. Frankfurt STAR +

11:30 Bochum vs. Stuttgart STAR +

14:30 RB Leipzig vs. Bayern Leverkusen ESPN 3/STAR +

SERIE A

14:00 Roma vs. Hellas Verona STAR +

16:45 Udinese vs. Milan ESPN 2/STAR +

PREOLÍMPICO

17:00 Ecuador vs. Colombia DSPORTS / 1610

20:00 Venezuela vs. Bolivia DSPORTS / 1610

AMISTOSO

21:30 Boca vs. Talleres STAR +

SUPERCOPA FEMENINA DE ESPAÑA

15:00 Barcelona vs. Levante DSPORTS 2 / 1612

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

18:40 Baltimore Ravens vs. Houston Texans ESPN 2/ESPN Extra/STAR +

22:00 Green Bay Packers vs. San Francisco 49ers FOX SPORTS 3

UFC

20:30 Preliminares STAR +

ABIERTO DE AUSTRALIA

21:00 Octavos de Final STAR +

22:00 Octavos de Final STAR +

PREMIER LEAGUE - COPA DE ASIA

08:30 Jordania vs. Corea del Sur STAR +

11:30 Baréin vs. Malasia STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

09:30 Swansea vs. Southampton FOX SPORTS/STAR +

12:00 Bristol City vs. Watford STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Albacete vs. Alcorcón STAR +

12:15 Espanyol vs. Villarreal II STAR +

12:15 Amorebieta vs. Eldense DSPORTS / 1618

14:30 Tenerife vs. Sporting DSPORTS / 1618

17:00 Racing Ferrol vs. Real Oviedo STAR +

SERIE B

12:15 Palermo vs. Modena DSPORTS+ / 1613

BEISBOL LVBP

16:30 Bravos vs. Cardenales DSPORTS / 1618

COUPE DE FRANCE

16:45 US Orléans vs. PSG DSPORTS+ / 1613

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

18:40 U. de Concepción vs. Obras DSPORTS 2 / 1612

21:10 Gladiadores vs. Real Estelí DSPORTS 2 / 1612

AMISTOSO

19:00 River Plate vs. Pachuca STAR +

SERIE RÍO DE LA PLATA

21:30 Peñarol - Belgrano ESPN Premium/STAR +

BOXEO

16:30 Natasha Jonas vs. Mikaela Mayer ESPN 3/STAR +

22:00 Ángel Daniel García vs. Miguel Esparza Cruz ESPN 3/STAR +

23:45 Lucas Argañaraz vs. Jonathan Ruiz TYC SPORTS