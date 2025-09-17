Llega a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama

Llegará a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama, en el marco del mes rosa. Será el próximo 10 de octubre en Plaza Malvinas a las 10.30 hs, con entrada libre y gratuita.

Octubre, considerado el “Mes rosa”, comenzará con la IV Jornada de Concientización sobre Cáncer de Mama, organizada por la clínica Breast 8, Hospital Italiano de La Plata y ACED (Asociación Civil de Mujeres, Empresarias y Profesionales de La Plata).

Tendrá lugar en Plaza Malvinas, ubicada en 19 entre 50 y 51. Quienes se sumen a la actividad podrán disfrutar de stands de salud y bienestar, actividades culturales y recreativas, sorteos y correcaminata que tendrá su entrada en calor con baile.



