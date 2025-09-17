Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

La Ciudad

Llega a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama

Llega a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama
17 de Septiembre de 2025 | 18:13

Escuchar esta nota

Llegará a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama, en el marco del mes rosa. Será el próximo 10 de octubre en Plaza Malvinas a las 10.30 hs, con entrada libre y gratuita.

Octubre, considerado el “Mes rosa”, comenzará con la IV Jornada de Concientización sobre Cáncer de Mama, organizada por la clínica Breast 8, Hospital Italiano de La Plata y ACED (Asociación Civil de Mujeres, Empresarias y Profesionales de La Plata). 

Tendrá lugar en Plaza Malvinas, ubicada en 19 entre 50 y 51. Quienes se sumen a la actividad podrán disfrutar de stands de salud y bienestar, actividades culturales y recreativas, sorteos y correcaminata que tendrá su entrada en calor con baile.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Revés para Milei: contundente rechazo en Diputados a los vetos al Garrahan y las universidades

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Últimas noticias de La Ciudad

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Pérdida de agua en La Loma y vecinos “cansados de reclamar”

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se movilizó al Congreso contra el veto de Milei
Deportes
River quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras: hora, formaciones y TV
El PSG debutó con una goleada 4 a 0 ante Atalanta en la Champions League
El Chelsea de Enzo Fernández cayó 3 a 1 ante el Bayern Múnich en la Champions
En el último minuto, Liverpool venció 3 a 2 al Atlético Madrid por la Champions League
De Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron en La Plata junto a Tapia en el estadio Único
Policiales
VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
Así atraparon en pleno Centro un ladrón tras el robo a un comercio de celulares
Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja
VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
Espectáculos
¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: “Tengo novio”
En vivo, Andy Kusnetzoff quebró en llanto por el ajuste de Javier Milei
“Fue un chiste”: bronca por el pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña
“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni
Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla