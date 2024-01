Gimnasia rechazó la oferta de Talleres por Benjamín Dominguez y espera por la firma de su contrato

La reunión fue a través de una videollamada. El objetivo, Benjamín Domínguez. Desde Talleres ofrecieron 2 millones de dólares netos por la totalidad de la ficha del extremo y una plusvalía del 20% de una futura venta. La respuesta fue negativa y en Gimnasia quedó la sensación de que no vale la pena esperar una nueva oferta, con el antecedente del semestre pasado cuando ofrecieron 2 millones de dólares y el préstamo de Francisco Pizzini por los pases completos de Leo Morales, Matías Melluso y Alan Lescano.

La oferta está muy lejos de la expectativa de la dirigencia de Gimnasia, que espera una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por el 80 % del pase del oriundo de Los Hornos. Al mismo tiempo, los dirigentes de la T sostuvieron desde Córdoba que en los términos de demanda de Gimnasia la negociación no les interesa y parecen acelerar por otras dos alternativas: el exTalleres Sebastián Palacios y Luca Orellano, con chances de salir del Vasco da Gama del “Pelado” Díaz.

El ofrecimiento de Talleres -luego de un par de sondeos por el préstamo del extremo- es el único hasta el momento. Si bien Racing acaba de transferir a Agustín Ojeda al New York City de la MLS (5 millones y medio de dólares más otros dos por objetivos), la relación con Víctor Blanco no quedó bien desde la última negativa de Gimnasia por el futbolista, por lo que no hubo un nuevo llamado por el volante tripero.

A la espera del regreso del representante de Domínguez, Pablo Sabbag, quien se encuentra en el exterior atendiendo a otros de sus futbolistas, la preocupación en calle 4 pasa por la extensión del contrato del jugador, que caduca el próximo 31 de diciembre. Gimnasia ya puso sobre la mesa el nuevo vínculo que fue aceptado por la contraparte, pero nunca firmado y hoy asoma como un factor de presión.

¿Puede haber más salidas a préstamo?

Hasta ahora la respuesta es no, pero quedan varios días de mercado de pases y hay varios jugadores que arrancan desde atrás en la consideración del cuerpo técnico albiazul que tienen ofrecimientos para continuar sus carreras en otras instituciones, tanto de Primera Nacional como de la máxima categoría.

Rodrigo Castillo es hoy codiciados por varias instituciones de la segunda categoría. Quilmes, Aldosivi, San Martín de Tucumán y los dos rivales de Madruyn (Deportivo, donde ya estuvo, y Brown) están interesados en el delantero que viene de ser titular en el amistoso contra San Lorenzo. La idea de Gimnasia es retener al delantero que está próximo a cumplir 25 años, ya que de permitirle la salida deberá buscar otra alternativa en el mercado para competir con Eric Ramírez, Cristian Colmán, Franco Troyansky e Ivo Mammini.

Justamente Aldosivi se mostró interesado en las últimas horas en Matías Miranda. El mediocampista de 23 años volvió a jugar en los amistosos disputados en Uruguay tras una larga inactividad, ya que en octubre de 2022 sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y en abril del año pasado, una necrosis progresiva del injerto que obligó a una nueva intervención quirúrgica y al inicio desde cero d ela recuperación. Tras 15 meses de ausencia, estos escasos minutos permitieron que Andrés Yllana se fijara en él para llevarlo al Tiburón marplatense. Por ahora la respuesta es negativa.

Pipo Gorosito llamó varias veces a Lautaro Chávez para llevarlo a Tigre. El entrenador lo conoce de su paso por el Lobo y también apuntó al potencias del correntino que por las lesiones sufridas no ha explotado en primera división. Madelón lo tiene en cuenta, pero su posible salida no está cerrada, aunque con el club de Victoria las cosas no quedaron bien a nivel dirigencial luego de la situación planteada con Pitín Cardozo.

Si no hay salida en este mercado para Benja Domínguez, preocupa la firma del nuevo contrato.