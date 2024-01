Otro conocido restó platense baja la persiana: "Estamos destrozados"

Desde la pandemia hasta la actualidad, y sumado a casos anteriormente, varios sitios gastronómicos que tuvieron su sello en La Plata fueron desapareciendo.

Por distintas cuestiones, en la mayoría vinculadas a cuestiones económicas, algunos de los "íconos" del rubro bajaron la persiana para siempre.

En las últimas horas se conoció el caso de Vinito, que llegó a ser referencia de Barrio Hipódromo.

La propia encargada del lugar fue quien sorprendió a sus clientes con el anuncio: "Hola, soy Vero, con mucho dolor tengo que informar que el propietario de Vinito decidió de manera abrupta y sin previo aviso cerrar. Dejando sin trabajo a 13 personas y sin instancia previa de diálogo", comenzó.

Y describió la situación: "No tengo mucho para decir, pero quiero dejar en claro que no es por la crisis actual, ya que Vinito fue un lugar que sentíamos el privilegio de trabajar a salón completo todas las noches. Gracias a que ustedes en este contexto nos seguían eligiendo".



"Esta decisión abrupta y de un día para el otro, además me deja muy expuesta como profesional. Pero que no puedo hacer nada para revertirla ya que no soy la propietaria capital. Sólo soy la creadora creativa del espacio y empleada jerárquica pero empleada al fin como el resto de los 12 trabajadores, que quedaron también como yo sin trabajo. Como se imaginarán estoy destrozada por el plano humano y aún más por el profesional", sostuvo.



Por último, señaló: "Sepan que seguramente más pronto que tarde volverán a disfrutar de mi cocina en la ciudad. Agradezco enormemente que fueron ustedes quienes pusieron a Vinito como referencia gastronómica de La Plata".