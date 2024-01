Su desafío, Andújar y Balbo: las primeras declaraciones de Matías Mansilla, el flamante arquero de Estudiantes

Finalmente Estudiantes pudo cerrar el tema arquero, luego de varios nombres que circularon en el último mes. El reemplazante de Mariano Andújar, que se retiró como campeón de la Copa Argentina, será Matías Mansilla, quien esta mañana brindó su primera conferencia de prensa como juador del Pincha.

En la charla con la prensa que el guardameta mantuvo en City Bell habló de todo. Primero de su desafío con la nueva camiseta, pero también de la difícil misión que tendrá por delante al ocupar el arco que defendió hasta hace poco más de un mes un ídolo del club. Y no esquivó la pregunta cuando fue consultado sobre su ahora ex DT en Central Córdoba: Abel Balbo, quien no se fue de buena forma de Estudiantes.

Mansilla comenzó diciendo: “No me pongo la presión de reemplazar a nadie, yo tengo que hacer lo mío y ayudar al grupo. Uno la camiseta se la tiene que ganar en el día a día. Yo tengo que sumar y estar a disposición”. Y sobre Andújar aseguró que “tuve la suerte de cruzarlo ayer e intercambiamos algunas palabras. También siempre después de enfrentarlo nos hemos quedado conversando. Ya nos vamos a cruzar más seguido en el predio”.

Luego contó que “estoy muy feliz de llegar a Estudiantes, es uno de los clubes más importantes y ordenados en el último tiempo". Sobre su pase dijo que la negociación la manejó "mi representante y cuando empezó el mercado me dijo que había un interés. Cuando llegó la oferta le manifesté que quería venir para acá”.

A la hora de describirse sostuvo: “Soy un arquero que trata de hacer las cosas simples. Lo que me ha caracterizado este tiempo es que trato de ser regular y no cometer errores. La gente, cuando me toque jugar, me va a ir conociendo”. En ese sentido manifestó que “al llegar a este club uno tiene las expectativas muy altas porque es un arco que requiere buenos rendimientos todos los partidos. Sé que tengo que seguir trabajando, seguir mejorando y dar lo mejor”.

Cuando se lo consultó sobre Balbo, su entrenador en Central Córdoba, Mansilla destacó: “Hablé con Abel, me deseó lo mejor, me dijo que venía a un gran club y no me puso ninguna traba para venir". Luego agregó: "Él fue futbolista y también lo entendió”.



Estudiantes presentó a Edwuin Cetré

Por otro lado, Estudiantes presentó en sociedad al colombiano Edwuin Cetré. En sus redes sociales, el Club informó que "adquirimos el 50% del pase del atacante colombiano, quien firmó su vínculo por tres años. ¡Bienvenido al León!".

De esta forma, Cetré estuvo esta mañana en el Country de City Bell junto a sus nuevos compañeros al sumarse al equipo de Eduardo Domínguez, que tendrá una exigente temporada 2024.