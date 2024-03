Nacional (P) y Palestino, sin margen de error

Esta noche a partir de las 21:30 comienza la Fase 3 de la Copa Libertadores, con el partido de ida que sostendrán en el estadio Defensores del Chaco, Nacional de Paraguay y Palestino de Chile.

Los guaraníes vienen de eliminar a Aucas en la fase 1 y Atlético Nacional en la fase 2, mientras que los chilenos arrancaron en la etapa anterior y eliminaron a Portuguesa de Venezuela. El que se quede con la llave irá a la fase de grupos de Copa Libertadores, el perdedor tendrá premio consuelo, pasará a la misma instancia, pero de Copa Sudamericana.

COPA SUDAMERICANA

Por otra parte, y con miras a la Copa Sudamericana, hoy se disputarán cinco partidos correspondientes a los choques de ida de la Fase 1. Desde las 19 (televisa DirecTV) se enfrentarán Real Tomayapo, de Bolivia, y Jorge Wilsterman, del mismo país. A la misma hora (ESPN), Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, ambos de Chile; a las 21:30 (DirecTV), Real Garcilaso vs. Deportivo Tarma, ambos de Perú; Carabobo vs. Metropolitanos (ESPN), de Venezuela, y a las 23, Tolima vs. Independiente Medellín, ambos colombianos.