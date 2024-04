La Cebra defiende el liderazgo del Apertura

Con varios partidos de interés en las tres divisiones, esta tarde a partir de las 15:30 se desarrollará en forma íntegra la quinta fecha del Apertura de Primera A. Estrella, uno de los punteros con 9, visita a Unidos de Olmos (183 entre 43 y 44); mientras que el otro líder, San Lorenzo (9) tendrá fecha libre. Además, habrá otros cruces entre equipos que podrían saltar a la punta. CRISFA, escolta con 8, espera por CRIBA en 14 y 71. Mientras que Peñarol, tercero con 7 unidades, visita a Everton, en 7 y 629.

Los demás encuentros son los siguientes: Asociación Brandsen vs. CF. Ringuelet (52 y 161); Las Malvinas vs. Asociación Iris; Alumni vs. Fomento (70 y 148); La Plata FC. vs. Polideportivo Gonnet (25 y 514) y Nueva Alianzavs. ADIP (38 y 155).

PRIMERA B

En lo que respecta a la cuarta fecha del Apertura de Primera B, San Martín de Los Hornos, líder con puntaje ideal (9), se presenta esta tarde en Ensenada, para enfrentar desde las 15:30 a Porteño, quinto con 5 puntos.

Además jugarán Defensores (CB) vs. Expreso Rojo (7 y 480); Talleres vs. 5 de Mayo (39 y 203); Villa Lenci vs. Villa Montoro (21 y 78); C. Rural vs. Tricolores (66 y 174); For Ever vs. Curuzú (2 y 611) y CC. Tolosano vs. Argentino (J) (528 bis y 115). Libre: Romerense.

torneo proyección

La tercera fecha tendrá estos partidos: Los Dragones-Ateneo Popular (415 bis y 117); Universitario-9 de Julio (60 y 126); Pol. Gonnet-San Juan (B) (501 y 141); Catella-NV. Argüello (529 e/ 126 y 127); Unidos del Dique-Banco Provincia (47 y 129) y Abastense-San Carlos 156 (520 y 208). Libre: 152 Oeste.