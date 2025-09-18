Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una imágen dice más que mil palabras: Wanda Nara y Martín Migueles fueron vistos juntos otra vez

Una imágen dice más que mil palabras: Wanda Nara y Martín Migueles fueron vistos juntos otra vez
18 de Septiembre de 2025 | 10:58

Martin Migueles es mucho más amigo para Wanda Nara. Aunque la mediática se encargó de negarlo y aseguró que sigue sola.

Ahora, se compartió una foto que termina de ratificar lo sospechado: Wanda y Martín son pareja.

Así, fueron a ver el partido de River contra el Palmeiras al Monumental. Se ubicaron en el palco de la mediática junto con los hijos de Wanda y algunos amigos de los chicos. 

El hecho de que Migueles ya comparta tiempo con los hijos de Wanda es un punto clave para demostrar que las cosas van un poco más allá. 

Esta no fue la primera vez que Migueles aparece en público con Wanda. Recordemos que una de las primeras salidas había sido también en cancha de River, cuando fueron a ver el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026.

Pocos días después, Wanda fue a la fiesta de cumpleaños de su hermana acompañada por Migueles y hasta llegó a subir un video muy acaramelada con él que luego borró.

Asimismo, a los días, la pareja viajó con Zaira al Uruguay para disfrutar de unos días de relax y de paso, trabajar un poco.

Finalmente, sobre la historia personal de Martin Migueles se habló mucho. Se dice que está separado de la mamá de sus hijos en malos términos y que era muy allegado a Elías Piccirillo. También que el ex de Jesica Cirio le debía plata. 

