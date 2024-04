Cuando Estudiantes fue por todo se quedó sin nada

Estudiantes perdió más que un partido como local en la Copa Libertadores. El tiempo lo dirá, pero la sensación es que dejó escapar parte de su clasificación y complicó muchísimo su agenda internacional 2024. Cayó 1-0 contra Gremio un partido durísimo que no lo mostró con la misma lucidez que en el torneo local, claramente desgastado por la superposición de partidos. Pero eso, a esta hora, es otra discusión.

El Pincha se quedó con las manos vacías cuando quiso ir por todo: Eduardo Domínguez se entusiasmó luego de la expulsión de Mathias Villasanti a falta de 25 minutos e hizo cambios ofensivos como para ganar el partido, con cuatro delanteros y defensa de tres. La apuesta le salió por la culata porque en la primera contra llegó el gol de la visita. Ahora Estudiantes está obligado a ganarle a The Strongest en la altura de La Paz o a Gremio en Porto Alegre. O cruzar los dedos para una combinación múltiple de resultados.

En el primer tiempo quedó en claro que Estudiantes iba a tener un rival durísimo que por todo lo que estaba en juego convertía al partido en un cruce octavos o cuartos de final. Fue una batalla táctica y física donde cada uno -por momentos- pudo sacar una pequeña diferencia sobre el otro. Pero en líneas generales la visita pareció tener más velocidad y técnica individual, sobre todo cuando la pelota pasó por lo pies del venezolano Yefferson Soteldo que tuvo que tener a dos jugadores en su marca porque no se la podían sacar.

En ese marco trabado de reparto de virtudes y defectos, quedó en claro que Gremio de ninguna manera era un equipo para estar último en la zona sin puntos. Es una incógnita cómo perdió con Huachipato de local, un resultado que complicó a todos en la zona; menos a los chilenos, claro.

Con ese abanico ofensivo, Cristaldo como centro y Soteldo y Everton en las bandas, impuso condiciones. Fue por el triunfo y obligó a Estudiantes a replegarse y defender bastante cerca de su área. No estaba en los planes pero así se le dio el juego.

Lo que no pudo hacer muchas veces el Pincha fue contragolpear con la pelota recuperada. No pudo Edwuin Cetré por izquierda, muy contenido. Sólo Eros Mancuso, por la banda derecha, llegó con pelota dominada al área rival. Y desde allí generó algo de barullo y un pase a Javier Correa que desde la medialuna del área remató por encima del travesaño de Marchesín. Tampoco entró en juego José Sosa en un partido de velocidad y muy físico. No pudo nunca darle rapidez a esas pelotas. Lo mismo le pasó a Tiago Palacios. Fue un equipo cansado física y mentalmente.

Del otro lado es verdad que aunque manejó más la pelota no tuvo tantas chances claras de gol. Merodeó el arco de Matías Mansilla y salvo un remate de Fabio alto y otro de Cristaldo cruzado no le pudo rematar al arco. La más clara no fue un tiro sino un quite de Zaid Romero al venezolano, que estaba para definir sin marca en el segundo palo . Se festejó casi como un gol, por la importancia de esa recuperación.

Tampoco tuvo al árbitro como aliado: el uruguayo Gustavo Tejera cobró casi todos los fallos en favor de Gremio. Demasiado permisivo con unos y riguroso otros. Incluso el propio Eduardo Domínguez salió dos veces del banco para alertar. En el segundo tiempo fue más parejo, incluso expulsó a un jugador visitante pero se quedó cortísimo con la adición.

Ese complemento arrancó similar al primer tiempo. Gremio con el manejo de la pelota y las llegadas. Mansilla salvó ante Cristaldo en un remate desde afuera del área y luego dos veces la pelota cruzó el arco de izquierda a derecha y a la inversa sin que nadie la empujara.

A veces salen bien los cambios ofensivos pero ayer el equipo no estaba lúcido

Domínguez cambió a Correa (no estaba para salir) por Carrillo y a Sosa (de flojo partido) por Pablo Piatti. El cambio que tantas veces dio sus frutos anoche no floreció. Ni siquiera cuando Gremio se quedó con un jugador menor por la expulsión del paraguayo Villasanti pudo sacar rédito.

El técnico se animó, pese a que su equipo no le estaba dando señales positivas, que podía ganarlo. Cambió a Lollo por Mauro Méndez y pobló el área rival de jugadores rojos y blancos. El riesgo era altisimo pese a tener diferencia numérica. Y así fue: una pérdida encontró mal parado al equipo, se la llevó Gómez por izquierda, ganó en velocidad y un pase al segundo palo le sirvió el gol a Fernandes. Los dos jugadores que habían ingresado hacía un rato le dieron un premio excesivo al equipo brasileño y un golpe duro a Estudiantes.

Lo buscó de todos modos en los 15 minutos finales. Trató de entrar a un área minada de rivales. Pero lo mismo que había sufrido antes lo padeció: una falta de lucidez y claridad. Lo pudo empatar Carrillo pero estaba off side. Y ya no hubo más, en un capítulo que no deja sensaciones positivas para nada. El riesgo era alto y lo pagó.

