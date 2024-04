Eduardo Domínguez habló en conferencia y fue autocrítico tras la derrota de Estudiantes ante Gremio en UNO. Además se lamentó el no haber aprovechado el hombre de más y destacó la imprecisión que tuvo el equipo en el choque por Copa Libertadores.

“Nos costó. Sabíamos que enfrentábamos a un rival con necesidades y que era muy fuerte defensivamente. Nos ajustaron mucho las líneas y no encontramos el desequilibrio. Estuvimos muy erráticos. Erramos pases fáciles. Ellos estuvieron más cómodos que nosotros, dentro de un partido parejo. Las ocasiones que ellos crearon, fueron por pérdidas nuestras”.

Además detalló que quiso buscar a partir de la expulsión de Villasanti: “Queríamos jugar más con el desequilibrio después de la expulsión de ellos, pero no lo pudimos conseguir. En una jugada que desacoplamos, lo pagamos caro. Entró en carrera un gran equipo y sabemos lo que es la Copa Libertadores, donde nada es sencillo. Tenemos tres fechas por delante para competir como debe ser”.

Por otro lado, explicó la salida de Javier Correa: “Teníamos la posibilidad de dejar a Guido (Carrillo) y a Javier (Correa), pero no estábamos finos con la pelota y se iba a beneficiar el rival. Nos costó triangular y no recuerdo un centro en el que lleguemos a los lugares finales. Nos estuvimos cómodos. Poner dos puntas iba a partir más el equipo y la idea era jugar por afuera. Tenemos que ser más inteligentes y lo que se necesita en ciertos momentos del partido. Nos pasó y esperemos que no vuelva a suceder”.

Por otro lado, argumentó el cambio de esquema con el ingreso de Méndez: “Cuando el resultado no se da, se ve el aspecto negativo. Lo habíamos hecho varias veces ese tipo de cambio. Hubo un desacople en una jugada y lo pagamos caro. En ese momento, quisimos ir a buscarlo poniendo otro hombre y desdoblar por los costados, aprovechando ese hombre de más. Nos apuramos, no pensamos y quisimos terminar las jugadas por un costado. Jugamos mucho con la urgencia y no con la realidad que marcaba el partido. Vi la posibilidad de ir a ganarlo”.

Sobre el día y la sede del choque ante Boca, fue tajante: “Sabemos que del otro lado está Boca. Nos dejaron en claro que no podemos hacer pedidos ni hablar del arbitraje. Si nos toca el martes, será el martes. Vamos a estar preparados y a la altura”.

“Estuvimos muy erráticos. Erramos pases fáciles. Las ocasiones que ellos crearon, fueron por pérdidas nuestras”