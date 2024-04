Una pesadilla: se iban a dormir y los golpeó la inseguridad

La delincuencia en la Ciudad volvió a mostrar la peor de sus facetas.

Esta vez, con acciones impregnadas de violencia y ferocidad, dos ladrones asaltaron a una pareja que se preparaba para descansar luego de una ardua jornada laboral.

Villa Elisa fue el epicentro del atraco que, además de pérdidas materiales, dejó al matrimonio dueño de la finca en un profundo estado de shock.

De este modo, además del robo de pertenencias y destrozos en el inmueble, la pareja también se enfrenta ahora a una dura recuperación tanto física como psicológica.

Como señalan los especialistas en comportamiento humano, a la víctima de un robo no solo le sacan objetos de valor, sino que también su tranquilidad y bienestar emocional.

Hasta el momento se sabe que los delincuentes huyeron con un monto cercano a los 180 mil pesos y, varios objetos de valor, entre los que se destacan joyas y dispositivos electrónicos.

Pero antes de apoderarse de este botín, los asaltantes ejecutaron un despiadado ataque contra el propietario del inmueble, un hombre de 49 años. Pese a que él se llevó la peor parte, su esposa no la sacó barata.

Además de ser sometida a toda una serie de torturas psicológicas, la mujer fue obligada a permanecer con la cabeza gacha bajo la amenaza de que si miraba a los ojos a alguno de los delincuentes, estos la iban a ejecutar de un disparo en la frente.

Según pudo averiguar este diario, el hecho tuvo lugar alrededor de las 22 en Diagonal 421 entre 419 y 420, cuando la víctima y su pareja se encontraban ultimando los detalles para irse a descansar.

Muy probablemente, el cansancio acumulado durante todo el día y la oscuridad se confabularon para que el hombre no pudiera advertir el vendaval de violencia que lo aguardaba en el fondo de su domicilio.

En ese marco, como cada noche, el damnificado salió a realizar una ronda por su propiedad para verificar que todo estuviera en orden.

Justo cuando estaba por reingresar a su domicilio fue abordado por dos desconocidos, que al parecer habían estado esperando el momento propicio para lanzar el ataque.

Tan agazapados estaban que el hombre no alcanzó ni siquiera a ponerse a resguardo.

El efecto sorpresa fue determinante y en cuestión de segundos tanto él como la mujer terminaron sometidos.

Primero una brutal trompada. Luego, una seguidilla de culatazos en la cabeza.

Hubo un pequeño forcejeo, pero al observar que el hombre quería seguir dando pelea para liberarse, los delincuentes elevaron el nivel de violencia para mantener a raya a su víctima y le aplicaron otro culatazo.

Tras forzarlo a abrir la puerta de su domicilio, uno de los individuos comenzó a interrogar al propietario, mientras el restante registraba la casa.

Para obtener la ubicación de los ahorros de la víctima, los ladrones desplegaron todo un arsenal de torturas contra el hombre, al que agredieron en varias oportunidades con el objetivo de “ablandarlo”.

Finalmente lograron su cometido y el dueño de casa descubrió para ellos el lugar en el que guardaba su dinero. Ahí recién pudo ponerle fin a la feroz golpiza.

Luego de dejarlos encerrados en una habitación, los autores del ataque pusieron manos a la obra para cargar todo cuanto pudieran a sus bolsos.

Fue así que se llevaron toda una serie de objetos fácilmente transportables y con un alto valor de cambio en el mercado negro.

Según un rudimentario inventario que pudieron hacer en medio del clima de desolación y angustia que quedó en aquel domicilio, los ladrones se llevaron una alianza de oro, un anillo de plata con piedras azules, alrededor de 10 relojes, diferentes medallas de oro con alusiones religiosas y tres teléfonos celulares marca IPhone.

Transcurrida casi media hora, la pareja tomó el coraje suficiente para abandonar el encierro y salir a pedir ayuda. Al salir de la habitación, los intrusos ya habían abandonado el lugar. La Policía acudió al lugar de inmediato y, pese a que llevó a cabo un rastrillaje por la zona, no pudo dar con el paradero de los sospechosos.

Poco y nada se sabe de estos sujetos más que algunas aproximaciones sobre su peso y altura. Por un lado, porque los individuos exigieron que no los observaran y por otro, porque estaban encapuchados. Las víctimas no lo recuerdan pero todo apunta a que utilizaron guantes, ya que la Científica no halló rastros digitales en la escena.