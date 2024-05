La obsesión de Milei y las inconsistencias del modelo

eleconomista.com.ar

El Gobierno se aferra al efecto positivo del cepo, el ajuste fiscal y el apretón monetario, un combo que somete a la baja a los precios, a pesar de que crezcan las inconsistencias del modelo de transición. Y, como en el fútbol, equipo que gana no se toca.

La obsesión de Javier Milei y su ministro de Economía es que la inflación (al menos la núcleo) converja eventualmente con el crawling peg del 2%. Si eso ocurriese en los próximos meses, el Banco Central bajaría más la tasa también a un ritmo mensual del 2% (ahora en poco más del 4%). La madre de todas las batallas en la cabeza del Presidente se da en el frente inflacionario.

“Ellos (por el equipo económico) creen que la inflación a fin de año puede estar en torno al 3% o menos y que la core se puede ir cero”, aseguró un economista que suele hablar con el team Caputo. “No les importa nada más, creen que con eso reactivan y dicen que se va a notar en el último trimestre del año”, confiesa.

Lo cierto es que Milei, apuntalado por encuestas que lo muestran con un virtual chaleco antibalas a los efectos de la recesión y el ajuste, aprovecha su estado de rockstar global. Se volvió a sacar fotos con Elon Musk generando éxtasis en la tribuna libertaria local.

Uno de los hombres más rico del mundo promovió invertir en Argentina desde la tribuna de X. Sin embargo, es improbable que ponga un dólar en el país. Quienes saben recuerdan que el libertario dueño de Tesla no tiene un buen track récord: la promesa, hecha en marzo del año pasado, de invertir US$ 4.500 millones en una planta de Monterrey, México, nunca se cumplió. Musk es conocido, entre otras cosas, por ser impredecible y poco cumplidor.

El Presidente sigue cosechando obvios elogios desde Wall Street (esta vez por parte de Stan Drunkenmiller, el magnate que tiene un patrimonio arriba de los US$ 6.000 millones) y hasta logró seducir, sorpresivamente, a un referente del ala progresista de Estados Unidos: el dueño de Eurasia Group, el politólogo Ian Bremmer, salió a decir que la gestión Milei “merece un aplauso”.

Es curioso que en el exterior sean más optimistas que muchos economistas liberales en la Argentina como Domingo Cavallo, Luciano Laspino o Marcos Buscaglia por citar tan solo algunos.

¿Afuera la ven y acá no tanto?

El riesgo del Gobierno es el de creer, como le pasó a Mauricio Macri, que el aplauso del mercado internacional es reaseguro de ir por el buen camino. La gran diferencia entre ese proceso y el actual es que los aplausos se quedan en eso y no hay plata fresca para la Argentina.

Las inconsistencias que quizás prefieren no ver los de afuera pero es casi un consenso en el mercado local fueron resumidas por Marina Dal Poggetto, la directora de EcoGo. En su último informe a clientes las detalla así:

- “Mientras se sostenga el blend, la recesión que se necesita para sostener la compra de dólares una vez que se normalice el pago de las importaciones (ya en mayo se pagaría el 100%, en diciembre se pagaba el 17%) complica las cuentas fiscales. Pero si la economía se recupera rápido, se pierde el superávit externo en un contexto de atraso cambiario. Con la economía cerrada (impuesto país, más pago en cuotas de importaciones, más percepciones, más aranceles) la paridad de importación protege el mercado local en un contexto de contracción muy fuerte de la economía. Remover esta protección (algo que empieza a ocurrir discrecionalmente en algunos sectores) ayuda a bajar la inflación pero destruye peligrosamente el empleo, salvo que opere un cambio en la productividad sistémica que por ahora no está a la vista”.

- “Cuánto más se baje la tasa de interés y se atrase el tipo de cambio, mayor la dependencia del cepo, a menos que estén pensando en un nuevo salto del dólar suponiendo que sin pesos el traslado a precios va a ser menor. Pero con el cambio en la composición de la deuda (más deuda del Tesoro indexada y menos deuda del BCRA a tasa fija), esta estrategia no luce la mejor opción”.

- “Aun sosteniendo la historia del mercado y que opere un cambio en la calificación que aumente US$ 15/20 los precios de los bonos en dólares, es difícil imaginar que Argentina se pueda financiar en dólares por debajo del 10% sin una baja brusca en la tasa libre de riesgo; y como ya vimos en las PASO de 2019 el riesgo país es volátil. Los vencimientos de la deuda en dólares con el mercado escalan el próximo año a US$ 7.100 millones y es difícil pensar que se pueda seguir pagando con flujo como hasta ahora. Los vencimientos de la deuda en pesos medidos en dólares ascienden a US$ 19.000 millones en lo que resta del año (y US$ 25.000 millones en 2025) y su roll over de momento depende del cepo convalidando tasas negativas y los incentivos”.

Dal Poggetto aclara que respecto a la gobernabilidad, por ahora, hay una gran tolerancia al ajuste que se refleja en las encuestas: “Y son precisamente las encuestas, junto al descenso en la inflación, la compra de dólares del BCRA y los números fiscales, las cuatro variables que el mercado monitorea para seguir sosteniendo el recorrido que vienen teniendo los activos financieros locales”.

“Por ahora es un trade, para que se convierta en un proceso distinto se requiere alguna respuesta a los puntos 1, 2 y 3, superior al abuso del ejército de trolls en un juego que debería ser más parecido al ajedrez que al juego de la OCA”, advierte la economista.

En el mundo empresario empieza a preocupar el sesgo no tan pro inversión que está mostrando en los papeles el gobierno a pesar de la retórica. La inclusión del Impuesto PAIS para el giro de utilidades fue una señal que cayó pésimo en las empresas extranjeras.

“Es más una medida kirchnerista que la de un Presidente que dice basar sus políticas en la biblioteca de Hayek”, apuntaron desde una multinacional. “Caputo dice que esto es mejor que tener los giros prohibidos como durante el kirchnerismo. Pero lo cierto es que te encarece la tasa de retorno esperada de una inversión y eso se paga. Acá no es gratis y las empresas saben que arranca así y después ya sabemos que puede terminar en cualquier cosa”, agregaba, claramente ofuscado por la medida del BCRA.

Ruido en el Oil & Gas

Otro ruido en el mundo empresario y las multi fue la decisión de Caputo de querer arreglar la deuda con las energéticas de más de US$ 1.000 millones con una quita del 50% mediante la entrega de un bono en dólares (AE38). “Es un escándalo lo que hizo”, sentenció un hombre del sector que estuvo en el foro de energía que hizo LIDE en el Hotel Alvear.

Pasaron popes del sector como Alejandro Bulgheroni, presidente de Panamerican Energy Group, Horacio Marín, CEO de YPF y Martín Genesio, Presidente y CEO de AES Argentina. Este último desnudó el conflicto con el ministro de Economía. “Estamos viendo una especie de enamoramiento de nuevo del corto plazo, cuando suspenden aumentos o no reconocen contratos. Hay que desenamorarse del corto plazo. Hay que salir de ahí”, disparó el directivo de la multi estadounidense.

Genesio fue más allá de una crítica sectorial y contó que el malestar se expandió en forma inimaginable. “Ayer me llamó el FMI, el Departamento de Estado de EE.UU., la Embajada y solo preguntaron: por qué el gobierno hace esto. Cuando un contrato no se respeta, hay un problema gigantesco”.

La bronca de los empresarios del sector hizo que Eduardo Chirillo se bajara del evento. “No hubo que convencerlo de que mejor no viniera. Estaba para recibir puteadas (sic) de todos lados”, concluyó otro empresario que estuvo en el Alvear.