Con las metas sobrecumplidas, el Gobierno ignora otro pedido del Fondo por el dólar

eleconomista.com.ar

En medio de los elogios al Gobierno de Javier Milei por haber sobrecumplido las metas trimestrales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a insistir con el atraso cambiario. Lo hizo con algunas sutilezas a diferencia de otras veces, ya que el equipo económico superó la meta de reservas establecidas. “Anteriormente, el Fondo se agarraba del incumplimiento de las metas de reservas para pedirte un dólar más alto. Ahora como este Gobierno acumuló más de US$ 10.000 millones, no lo pueden correr por ahí”, explicó un economista privado que habla frecuentemente con el team Caputo.

En el apartado acerca de la política monetaria y cambiaria, el organismo dice que “la prioridad sigue siendo afianzar el proceso de desinflación y al mismo tiempo fortalecer aún más las reservas y el balance del banco central”.

“En la transición hacia un nuevo régimen monetario (que implica competencia de monedas), la política monetaria evolucionará para seguir anclando las expectativas de inflación y la política cambiaria se volverá más flexible, mientras que las restricciones y controles cambiarios seguirán flexibilizándose según lo permitan las condiciones”, agregó el comunicado del Fondo.

En la práctica, el Fondo quiere que Luis Caputo vaya a un tipo de cambio cada vez más libre y salirse del crawling del 2%. “Pero no tiene herramientas para pedirlo formalmente porque el Gobierno le ha cumplido como nadie le cumplió. Y, claramente, el tipo de cambio estaba vinculado a la acumulación de reservas. Entonces, no tienen qué decirle”, agregó el economista de fuertes lazos con el Banco Central y Economía.

En el Banco Central reiteran que la opinión del Fondo es válida pero no vinculante. O sea, que pueden seguir con su esquema a pesar de que a Washington no le guste demasiado. El Fondo siempre fue crítico de los esquemas de tipo de cambio fijo, o cuasi, como el actual. Para los economistas del Fondo, el Gobierno debería dejar flotar al peso con el dólar y liberar el cepo para que el mercado le pongan precio al tipo de cambio.

Ese esquema es rechazado por Caputo, que tiene una mancha con la gestión anterior del organismo cuando siendo titular del BCRA intervenía en el dólar sin permiso e ignoraba los llamados telefónicos de Alejandro Werner (ex funcionario del FMI) para pedirle explicaciones.

Interrogantes

“A Caputo el Fondo no le va dar new money. Eso no va a pesar. Pero nunca se sabe, porque es algo muy político que decide Estados Unidos. Si gana Donald Trump en noviembre quizás en 2025 sí haya financiamiento. Pero si fuera por la decisión del staff no creo que le suelten plata sin algunas modificaciones a este plan económico”, sostuvo la fuente.

Lo cierto es que en el mercado se cree que el equipo económico no tocará un ápice de lo que viene haciendo. Le guste más o menos al Fondo. Incluso es un secreto a voces que el final del esquema “blend”, que permite liquidar una parte por el CCL (una oferta de US$ 1.200 millones mensuales), se estirará. En principio estaba la promesa oficial de terminarlo en junio, pero nadie cree que eso vaya a suceder.

El “blend” actual que permite 20% vía el CCL se mantendría. Y fuentes ligadas a los grandes exportadores creen que finalmente el sector, y a pesar de un tipo de cambio no tan conveniente, va a liquidar.

“Porque vos no liquidás cuando decís que en el corto plazo va a haber algo, se va a ir la brecha y van a devaluar. Ahora bien, no veo eso. Veo que encima la tasa en pesos cada vez es baja más. Entonces el que liquida piensa: yo liquido ya, agarro los pesos y meto tasa antes de que siga bajando. Entonces, como que no hay una situación en la que decís que van a devaluar ahora. Que eso ocurría cuando vos emitías monetariamente para el Tesoro y veías que la brecha se iba y decías esto no da”, cuenta un exportador.

“En este contexto, que tengan baja la inflación, que no emitan para el Tesoro, que tengan refinanciada la deuda para adelante, en lo que es la principal que era la local, te hace pensar que no van a devaluar. Entonces es muy caro con un dólar que se te aprecia quedarte con la mercadería y no liquidar”, agregó.

“El Fondo Monetario siempre fue crítico de los esquemas de tipo de cambio fijo, o cuasi, como el actual”