El desesperado pedido de ayuda de Brian Fernández: "Ayudame Dios, sacame de este pozo por favor"

Brian Fernández, el ex futbolista de Racing, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, entre otros, dejó un preocupante mensaje en sus redes sociales que repercutió en el ambiente futbolístico y sobre todo en su actual club, Almirante Brown.

"Ayudame Dios, sacame de este pozo por favor", fue lo que comentó el delantero en Instagram, tras poner una frase que decía: "Que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno".

A pesar de que parecía estar en camino hacia una vida y carrera más estable, sigue luchando contra sus adicciones, una cuestión de su vida personal que arrastra ya hace varios años.

Brian juega para la "Fragata" desde principios de este año, donde firmó un contrato hasta finales de 2024. Anteriormente, había formado parte del Morelia de México, donde disputó solo algunos partidos y anotó un gol. Sin embargo, lamentablemente, el club rescindió su contrato debido a ciertos incumplimientos.

“Hace menos de un mes me encontraba en una clínica de Buenos Aires haciendo un tratamiento, internado hacía tres meses, cuando del cielo llegó la propuesta de mi vida: llegar al club Morelia. Lo consulté con mi gente, me dijeron que no porque el contrato traía muchas cláusulas que eran difíciles de cumplir por el momento que pasaba, ya que necesitaba contención”, había declarado meses atrás.

No obstante, Brian tomó la decisión de aceptar la oferta: “Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar en una cancha y gritar un gol, me ganaron; dije “yo puedo”. Para mí el sol estaba saliendo”.

Tristemente, las cosas no transcurrieron como Brian había esperado: “En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir; cometí una falta, pedí disculpas y me sentí acompañado. Continué con los entrenamientos, sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre, pero al llegar supe la decisión; ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club”.