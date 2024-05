También llegó la temporada de los “frazadazos”

Con la llegada del invierno, un clásico en la Región: los reclamos por falta de calefacción en las escuelas.

En esta nueva temporada de invierno y de “frazadazos”, ayer se expresó un nutrido grupo estudiantil de la Escuela Media Nº 8, situada en 48 entre 8 y 9. Bajaron a la calle con una Bandera Argentina, con la finalidad de exponer la falta de calefacción en las aulas del edificio. Ocurrió en el mediodía, cuando el frío matinal todavía se hacía sentir en la calle.

“Estamos pasando mucho frío por el mal estado de la estufa y la infraestructura general del establecimiento”, contó un portavoz de la manifestación a poco de la llegada de otra ola polar y a menos de un mes del invierno.

La actividad de protesta comenzó a las 12.45 y contó con presencia de estudiantes y padres, además de docentes que apoyaron el reclamo estudiantil.

“Nos morimos de frío, así no se puede estudiar. Llevar mate y frazadas”, se leía en uno de los afiches que compartieron desde la comunidad educativa de cara a la jornada de reclamo.

Además, pidieron “que intervengan urgente las autoridades del Concejo Escolar y de Educación, no podemos más y eso que todavía no empezó el invierno”. En el marco de la protesta, el tránsito permaneció restringido durante algunos minutos.

SECUNDARIA 80

Ese problema también se conoce bien en la Secundaria 80, situada en 28 entre 62 y 63. Por estos días, entre el avance de las enfermedades respiratorias en los cursos y el frío en los salones, hay ausencias masivas. Así ocurrió ayer en uno de los cursos del primer ciclo. “El año pasado no habían tenido clases porque no andaban las estufas”, indicó la madre de un estudiante y añadió que “dijimos de donar una eléctrica el año pasado, pero no quisieron”. Hubo promesa de arreglo: “Los chicos dicen que el otro día los hicieron salir del aula porque las estaban arreglando”. Al parecer, quedó en promesa.