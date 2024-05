Postergaron el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: la nueva fecha, tras el pedido de las hijas del 10

El tan esperado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, inicialmente programado para el 4 de junio, fue suspendido por el Tribunal en lo criminal Nº3 de San Isidro. La última noticia fue la postergación hasta el 1 de octubre, a las 9.30 hs.

Tal como anticiparon a EL DIA desde la defensa de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, los doctores Martín Miguel De Vargas y compañía, el inicio del juicio fue pospuesto. "Debe suspenderse la audiencia de juicio designada, cuyo inicio resultó fijado a partir del día 4 de Junio de 2024, y reprogramarlo a idénticos fines, y manteniendo el esquema establecido en el resolutorio del día 18/3/24, a partir del día 1 de octubre de 2024, a las 9.30 hs", se leyó del documento al que tuvo acceso este medio.

La causa, que investiga a ocho personas presuntamente involucradas en la muerte del ídolo, fue objeto de solicitud de postergación por parte de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, junto con su abogado, Fernando Burlando. En un escrito conjunto, expresaron su preocupación por los planteamientos inconclusos de las contrapartes, citando cuestiones técnicas y constitucionales que podrían afectar el curso del debate.

Uno de los obstáculos previos al inicio del juicio fue el recurso presentado por la defensa de una de las enfermeras acusadas, Gisella Dahiana Madrid, quien argumentó que el caso debería ser juzgado por un jurado popular según lo establece la ley. La Cámara de Apelaciones accedió a este pedido, lo que demoró aún más el proceso.

En este escenario de incertidumbre, los ocho acusados permanecen bajo la sombra de la acusación de homicidio con dolo eventual, delito que acarrea penas de entre 8 y 25 años de prisión.

A medida que las partes esperan una decisión de la justicia, la atención sigue centrada en este caso que ha conmocionado a la comunidad futbolística y al público en general. La búsqueda de justicia para Maradona continúa, mientras las complejidades legales y técnicas siguen marcando el ritmo de este proceso judicial.

La resolución judicial

I) SUSPENDER la audiencia de debate designada para el próximo 4 de Junio de 2024, y ,REPROGRAMARLA para el día 1 de OCTUBRE DE 2024 a las 9.30 hs., en función de los recursos de casación articulados por el Sr. Fiscal General, por el Dr. Olmedo (Defensor Particular de C. Díaz), y los Dres. Linfante y D'Angelo (en representación de la particular damnificada Jana Maradona), contra el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara Deptal. el pasado 2/5/24, que revocó la decisión emitida por este Tribunal en lo Criminal el 18 de Marzo de 2024, a través de la que no se hizo lugar al pedido de juzgamiento por parte de jurados, respecto de Dahiana G. Madrid (art. 339 del C.P.P.).

II) NO HACER LUGAR a lo solicitado con fecha 27/5/24 por los Dres. Baqué y De Vargas, defensores de la imputada Madrid, por improcedente, de conformidad con lo establecido en el art. 431 del C.P.P.

III) NO HACER LUGAR -por el momento- al traslado de los restos de quien fuera en vida Diego Armando Maradona, conforme lo señalado en los considerados (art. 18 de la CN, y art. 363 del C.P.P.).

IV) HACER LUGAR A LA GRABACION y filmación de la audiencia de debate solicitada por ,el Dr. Baudry, debiéndose observar lo referido al respecto en los considerandos (art. 370 del C.P.P.), como así también lo indicado en cuanto a la designación de cronograma de audiencias y de sala de debate, manteniéndose la disposición indicada en el resolutorio de fecha 18/3/24, en relación a los días en los que tendrán lugar las jornadas de juicio oral.

V) CONFERIR NUEVA INTERVENCIÓN a los Sres. Jueces Dres. Lago, Gaig y Ecke, a fin de que se expidan conforme los lineamientos indicados por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal., respecto de los planteos de recusación rechazados por este Tribunal en lo Criminal (art. 52 del C.P.P.).