Máximo Thomsen rompió el silencio desde La Plata: “Fernando le pegó a Matías y hacía burlas”

Desde la cárcel de Melchor Romero, en La Plata, Máximo Thomsen rompió el silencio por primera vez. Uno de los jóvenes condenados a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa contó su versión de la noche en que lo mataron.

A través de una entrevista a Telenoche, Rolando Barbano logró dar con la voz de uno de los condenados por el asesinato. Vale recordar que Thomsen es señalado como “el que le dio la patada mortal” a la víctima.

Durante la entrevista, nombra a tres de sus amigos relacionándolos con momentos puntuales de la pelea que derivó en la muerte del adolescente de Zárate.

Thomsen inició su descargo dando un detalle que no surgió en el juicio: “Fernando le pegó a Matías (Benicelli) porque Matías estaba separándolo a él y a otra persona que no sé quién era porque se estaban peleando. Cuando le puso la mano en el pecho, se ve que Fernando se sintió amenazado y le pegó”.

En reiteradas ocasiones sostuvo que se dijeron mentiras y lo acusaron de estar en lugares en los que no estaba. “A mí me pusieron como que me peleé dentro del boliche y nunca lo hice. Nunca tuve contacto ni visual con Fernando”, recordó.

Este relato habría ocurrido, siempre según su versión, dentro del boliche. Una vez que interviene la Seguridad para sacar a su amigo y lo toma del cuello, Máximo le habría dicho que lo deje y ahí es cuando sacan a todo el grupo: “Yo me quedo en la puerta insultando a los de Seguridad porque no quería salir y en ese momento surge la pelea atrás mío, se agarran a piñas. Es la pelea que filma Lucas (Pertossi)”.

Desmintió que en su grupo hayan hablado “de ir a buscar a Fernando”. Pero, al comenzar la pelea “había alguien haciendo burlas, que después me enteré que era Fernando. Yo me metí en la pelea porque vi a mi amigo yendo a una pelea contra ocho”.

“La primera piña fue de Enzo”

Máximo Thomsen aseguró que la primera piña a Fernando fue de Enzo Comelli porque la víctima “le pegó a Matías”. “Yo fui atrás, a meterme en el grupo de personas. Siento que me pegan en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Me enteré después que le pegué a Fernando y es algo que pasó, no me voy a esconder”, sostuvo.

Respecto a por qué había decidido hablar ahora, comentó ante Barbano: “Desde el primer día quise contar todo y nunca me dieron la oportunidad. Me decían que podía ser contraproducente. Yo quería contar que fui partícipe pero no tuve la intención de matar”.

Durante el juicio se estableció que fue el autor de la patada mortal, pero él lo desmintió: “Yo no fui. Fue Ciro, pero se comprobó que esa patada no llega a impactar”.

Después de la pelea, una cámara de seguridad de la zona los captó yéndose del lugar, algunos con actitud firme y otros entre risas. “Yo me fui serio porque estaba enojado, porque habíamos estado veinte minutos en el boliche. Salimos para pasarla bien, no para pelearnos”, afirmó.

La huella de la zapatilla

Un dato que surgió del juicio y fue mencionado en la entrevista fue la huella de la zapatilla que había sido detectada en el cuerpo de Fernando. Sobre esto, explicó: “No recuerdo mucho. Solo me acuerdo que entré a la pelea pateando. Cuando lo vi en el juicio dije ‘Si, es mi zapatilla’, pero no quiero que nos juzguen, si es que somos culpables, por algo que pasó, no por algo que dicen que pasó pero no fue así”.

“Cuando uno no lo busca, no lo espera. Nunca quise terminar así, es una persona joven como nosotros y cargamos con eso en la conciencia. Ni yo ni mis amigos quisimos que todo termine así. Es algo que jamás se nos cruzó por la cabeza”, sumó.

El joven condenado describió en qué momento tomó dimensión de lo que había ocurrido: “Me enteré al otro día, cuando nos hicieron el allanamiento, nos empezaron a tirar al piso y nos decían ‘¿Ustedes saben por qué?’ y ahí nos dicen. Entré en conciencia cuando me dormí esa noche en la comisaría. Pensé que estaba teniendo una pesadilla”.

Thomsen no dejó pasar la oportunidad de decir que “no me siento un asesino”. “Es una palabra muy fuerte, que la vi muchas veces en muchos lados. Pesar que me están comparando con alguien que mata por matar… Después te cruzas acá (en la cárcel) con esa gente que viene y lo cuenta y salen a los dos o tres años”.