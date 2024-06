¿Cuándo anunciaría el Real Madrid a Mbappé como su nueva estrella?

El Real Madrid ya estaría listo para anunciar al francés Kylian Mbappé como nuevo refuerzo, luego de conquistar su 15ª Champions League.

Según el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano, Mbappé estaría “listo para unirse al Real Madrid ya que se ha firmado el acuerdo”, y agrega que el club “está listo para anunciar a Mbappé como nuevo fichaje la próxima semana, después de ganar la Champions League. Cada documento ha sido firmado, sellado y completado”.

Y cerró: “Ya puede considerarse nuevo jugador del Real Madrid”.

Mbappé comenzó su carrera en el Mónaco de Francia y luego pasó al Paris Saint-Germain, donde se desenvolvió durante siete temporadas. En el club de la capital francesa tuvo su explosión como futbolista, pero aún no pudo ganar su primera Champions League.

Durante su estadía en París, Mbappé jugó 308 partidos, anotó 256 goles y entregó 108 asistencias. Además, ganó seis Ligue 1, cuatro Copas de Francia, dos Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia.

¿Podrá Mbappé finalmente levantar “La Orejona” con el equipo más dominante de la historia?

