Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas de las víctimas

Escuchar esta nota
Los análisis de ADN a las prendas de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años encontrados asesinados en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela, dieron resultado negativo.
Aníbal Osorio, el abogado de Alicia Pita, la madre de Paloma, afirmó que “no se halló un perfil genético diferente al de las víctimas”.
Los peritajes se realizaron sobre las ropas y otros elementos encontrados en la escena del crimen, indicó el letrado, quien reconoció: “Esto complica la investigación”.
Sin embargo, la causa sigue abierta a raíz de que se esperan resultados de estudios informáticos sobre computadoras, discos rígidos y el celular secuestrado en el galpón aledaño al descampado.
A su vez, dos sospechosos, de 30 y 25 años, continúan ligados al expediente ya que habrían participado de los asesinatos ocurridos el 30 de enero pasado, día en el que desaparecieron los jóvenes.
