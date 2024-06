Los dólares financieros, con subas de más de $50

Los dólares financieros subieron más de 50 pesos en la primera rueda hábil de junio y prolongaron así el rally alcista que retomaron el mes pasado.

Mientras el dólar blue avanzó 10 pesos en el inicio del mes, cotizando a $1.205 para la compra y $1.235 para la venta, fueron especialmente las versiones financieras del billete estadounidense las que se dispararon.

Por caso el MEP (que se obtiene mediante la compra y venta de bonos u otros activos financieros y permite la dolarización de activos de manera legal y sin restricciones) se pactó a $1269,91, anotando un incremento de casi $54 con respecto al último viernes.

El contado con liquidación (CCL), que permite dolarizar activos y depositar las divisas en cuentas del exterior, trepó $50 en el día para terminar a $1297,47.

Estas cotizaciones, explicaron fuentes cambiarias, se ven muy influidas por las liquidaciones de los exportadores, ya que pueden canalizar un 20% de sus ventas al dólar financiero (y el 80% al tipo de cambio oficial), lo que suma oferta de divisas al mercado y hace caer su precio. Sin embargo, aunque el campo se encuentra en plena cosecha, la de ayer fue una jornada de escaso movimiento.

“Habiéndose destrabado el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado con la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de Gabinete, ¿qué podría estar detrás del revés del CCL? Según trascendidos, el Gobierno tendría que repagar parte del tramo activo del swap chino”, analizaron en Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Agregaron, en ese sentido, que si el Ejecutivo no alcanza un acuerdo con el Banco Popular de China para patear próximos vencimientos, habría que desembolsar US$4900 millones entre junio y julio. A eso se le suman US$2600 millones que habrá que cancelar en julio por capital e intereses de Globales y Bonares. “Por ende, habría que pagar 7500 millones de dólares en estos dos meses si no se llegase a un acuerdo por el swap chino (no sería nuestro escenario base). Esto implicaría un golpe duro para las reservas netas, que estimamos que se encuentran negativas en US$2300 millones bajo la metodología FMI”.

En una jornada de suma volatilidad para los dólares paralelos, el economista y asesor presidencial, Fausto Spotorno, anticipó además que el Gobierno está concentrado en “ordenar” la economía para, después, avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario.

“Ya salimos de la etapa de quiebra total, entramos en la etapa de ordenar todo para llegar a fin de mes y falta la última etapa que es la salida del cepo”, enumeró Spotorno

En una jornada cambiaria volátil, un asesor de Milei habló de la salida del cepo

El dólar blue, como se dijo, se vendió ayer a $1235 e implicó una suba de $10 con respecto al cierre de la semana pasada. En mayo, el tipo de cambio informal completó una escalada de $185 (17,8%), en lo que fue su mayor incremento mensual del año.

El valor del billete en el Banco Nación fue de $916 y en el promedio de los bancos, rondó los $937.

El tipo de cambio oficial mayorista, en tanto, cotizó a $898, equivalente a una microdevaluación de 2,50 pesos, manteniendo el ritmo del 2% mensual. La brecha con el blue se estira al 37,68% y en el caso de los financieros llega a superar el 44 por ciento.

Por su parte, el Banco Central recompuso reservas y compró 59 millones de dólares en el mercado de cambios, donde se operaron 228 millones de dólares. El saldo actual para la entidad monetaria es de 29.131 millones de dólares.

Bonos y acciones

A la par que se dispararon todas las cotizaciones de los dólares libres, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaron bajas de hasta el 7,4 por ciento. Tal fue el caso de los papeles de Irsa. Le siguieron Central Puerto (-5,6%), Edenor (-5,1%), Telecom Argentina (-4,9%) e YPF (-4,8%).

Tampoco fue una buena jornada para los bonos del último canje de deuda, que operaron en terreno negativo en todas sus legislaciones y vencimientos. Los Bonares registraron bajas de hasta 3,44 por ciento en el exterior (AL35D) y los Globales, del 4,34% (GD29D).

Ese comportamiento impactó sobre el riesgo país. El indicador del JP Morgan, que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países, trepó 102 unidades. Así, cerró la jornada en los 1414 puntos básicos, casi un 8 por ciento más que en la medición previa.