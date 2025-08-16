Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Fuerza Patria lanzó la campaña digital en La Plata

Fuerza Patria lanzó la campaña digital en La Plata
16 de Agosto de 2025 | 14:00

Escuchar esta nota

Fuerza Patria La Plata lanzó su campaña con el eje centrado en las obras de infraestructura vial e hidráulica en los barrios, la renovación de parques y plazas, la puesta en valor de edificios históricos y la simplificación de trámites en el Centro Administrativo Municipal (CAM).

También destaca la incorporación de luminarias en cada localidad, y hace hincapié en el aumento de cámaras y patrulleros que se dio con la actual gestión municipal en pos de continuar trabajando "por una ciudad más segura".

La campaña de Fuerza Patria, señalaron que "tiene un fuerte arraigo en los barrios, donde actualmente la Municipalidad está realizando 2.000 nuevas cuadras de pavimento, obras en 200 escuelas junto a la Provincia y ya se colocaron 2.000 kilómetros de nueva luminaria".

"Expresa como la gestión del intendente Alak y el gobernador Kicillof siguen trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo y jerarquización de la ciudad capital", indicaron.

 

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

