Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs del Torneo Clausura

Estudiantes desafió al poder de AFA, jugó con mucha valentía y se fue al descanso venciendo 1 a 0 a Central
Estudiantes desafió al poder de AFA, jugó con mucha valentía y se fue al descanso venciendo 1 a 0 a Central
Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
Agenda económica semanal: calendario del INDEC y la evolución del dólar
VIDEO. Previa caliente en Estudiantes vs Central: agua bendita canalla y el Pincha de espaldas para recibirlo
El drama de Alejandra Maglietti tras ser madre primeriza: “Me destruye”
Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Murió Omar Souto a los 73 años, el histórico Gerente de las Selecciones
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja
La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia emprendió su viaje este domingo rumbo a Santa Fe para visitar a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura. El Lobo, se recuperó en la recta final e hilvanó tres triunfos seguidos frente a River, Vélez y Platense que le permitieron olvidarse de luchar por la permanencia y meterse en la zona de clasificación a los playoffs.
Tras una semana de entrenamiento en Abasto, el entrenador Fernando Zaniratto apostaría por el mismo equipo que viene de ganar en Vicente López. El técnico valoró la solidez mostrada por sus jugadores en las últimas tres fechas, donde convirtió seis goles y mantuvo su valla invicta.
A pesar de la recuperación del colombiano Alejandro Piedrahíta, Zaniratto decidió mantener el esquema que funcionó en la victoria ante Platense.
Según la última práctica en Estancia Chica, el equipo podría salir mañana por la noche en el estadio 15 de Abril con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro y Marcelo Torres.
De los últimos enfrentamientos, el Lobo cosechó un triunfo y cuatro derrotas. Siguiendo esta línea la última victoria de los de La Plata fue en 2022, 2-0 en condición de visitante con goles de Leo Morales y Fraco Soldano Mientras que el resto fueron caídas.
Por su parte, en lo que va de la temporada se enfrentaron en dos oportunidades, donde en ambas ganó el elenco tatengue: 1º de marzo perdió 1-0 en Santa Fe y el 14 de septiembre 3-1 en el Estadio del Bosque.
LE PUEDE INTERESAR
Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 27 a 23
Por otra parte, cabe recordar que Unión y Gimnasia se enfrentaron en 40 oportunidades a lo largo de su historia, donde el Tatengue ganó 14 encuentros, el Lobo ganó 13 y empataron también 13 veces. Por eso, el Lobo buscará llegar a las mismas victorias que el elenco albirrojo en el historial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí