Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs del Torneo Clausura

Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs del Torneo Clausura
23 de Noviembre de 2025 | 15:58

Escuchar esta nota

Gimnasia emprendió su viaje este domingo rumbo a Santa Fe para visitar a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura. El Lobo, se recuperó en la recta final e hilvanó tres triunfos seguidos frente a River, Vélez y Platense que le permitieron olvidarse de luchar por la permanencia y meterse en la zona de clasificación a los playoffs. 

Tras una semana de entrenamiento en Abasto, el entrenador Fernando Zaniratto apostaría por el mismo equipo que viene de ganar en Vicente López. El técnico valoró la solidez mostrada por sus jugadores en las últimas tres fechas, donde convirtió seis goles y mantuvo su valla invicta.

A pesar de la recuperación del colombiano Alejandro Piedrahíta, Zaniratto decidió mantener el esquema que funcionó en la victoria ante Platense. 

Según la última práctica en Estancia Chica, el equipo podría salir mañana por la noche en el estadio 15 de Abril con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro y Marcelo Torres.

Los antecedentes del Lobo en Santa Fe

De los últimos enfrentamientos, el Lobo cosechó un triunfo y cuatro derrotas. Siguiendo esta línea la última victoria de los de La Plata fue en 2022, 2-0 en condición de visitante con goles de Leo Morales y Fraco Soldano Mientras que el resto fueron caídas.

Por su parte, en lo que va de la temporada se enfrentaron en dos oportunidades, donde en ambas ganó el elenco tatengue: 1º de marzo perdió 1-0 en Santa Fe y el 14 de septiembre 3-1 en el Estadio del Bosque.

LE PUEDE INTERESAR

La Bruja Verón y el mensaje a Estudiantes previo al partido con Rosario Central

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 27 a 23

Por otra parte, cabe recordar que Unión y Gimnasia se enfrentaron en 40 oportunidades a lo largo de su historia, donde el Tatengue ganó 14 encuentros, el Lobo ganó 13 y empataron también 13 veces. Por eso, el Lobo buscará llegar a las mismas victorias que el elenco albirrojo en el historial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Estudiantes desafió al poder de AFA, jugó con mucha valentía y se fue al descanso venciendo 1 a 0 a Central

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Últimas noticias de Deportes

Murió Omar Souto a los 73 años, el histórico Gerente de las Selecciones

VIDEO. Estudiantes vs Rosario Central: Edwin Cetré abrió el marcador en el Gigante de Arrroyito

Estudiantes desafió al poder de AFA, jugó con mucha valentía y se fue al descanso venciendo 1 a 0 a Central

VIDEO. Previa caliente en Estudiantes vs Central: agua bendita canalla y el Pincha de espaldas para recibirlo
Espectáculos
El drama de Alejandra Maglietti tras ser madre primeriza: “Me destruye”
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Ciudad
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Política y Economía
Agenda económica semanal: calendario del INDEC y la evolución del dólar
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Más pizza y menos bife de chorizo
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Policiales
Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo
Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla