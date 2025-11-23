Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs del Torneo Clausura

Gimnasia emprendió su viaje este domingo rumbo a Santa Fe para visitar a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura. El Lobo, se recuperó en la recta final e hilvanó tres triunfos seguidos frente a River, Vélez y Platense que le permitieron olvidarse de luchar por la permanencia y meterse en la zona de clasificación a los playoffs.

Tras una semana de entrenamiento en Abasto, el entrenador Fernando Zaniratto apostaría por el mismo equipo que viene de ganar en Vicente López. El técnico valoró la solidez mostrada por sus jugadores en las últimas tres fechas, donde convirtió seis goles y mantuvo su valla invicta.

A pesar de la recuperación del colombiano Alejandro Piedrahíta, Zaniratto decidió mantener el esquema que funcionó en la victoria ante Platense.

Según la última práctica en Estancia Chica, el equipo podría salir mañana por la noche en el estadio 15 de Abril con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro y Marcelo Torres.

Los antecedentes del Lobo en Santa Fe

De los últimos enfrentamientos, el Lobo cosechó un triunfo y cuatro derrotas. Siguiendo esta línea la última victoria de los de La Plata fue en 2022, 2-0 en condición de visitante con goles de Leo Morales y Fraco Soldano Mientras que el resto fueron caídas.

Por su parte, en lo que va de la temporada se enfrentaron en dos oportunidades, donde en ambas ganó el elenco tatengue: 1º de marzo perdió 1-0 en Santa Fe y el 14 de septiembre 3-1 en el Estadio del Bosque.

Por otra parte, cabe recordar que Unión y Gimnasia se enfrentaron en 40 oportunidades a lo largo de su historia, donde el Tatengue ganó 14 encuentros, el Lobo ganó 13 y empataron también 13 veces. Por eso, el Lobo buscará llegar a las mismas victorias que el elenco albirrojo en el historial.