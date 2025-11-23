Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?

La emoción por la llegada de la quinta y última temporada de “Stranger Things” tuvo un giro inesperado y típicamente porteño en la Ciudad de Buenos Aires. Para promocionar el inminente estreno, Netflix montó una impactante escenografía urbana que recreaba un rincón icónico de Hawkins, la ciudad ficticia de la serie.

La instalación, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad, incluía elementos distintivos de la escenografía, entre ellos, la bicicleta de Will Byers, uno de los personajes centrales. Sin embargo, el entusiasmo de los fans se vio opacado por un hecho insólito.

Según trascendió en redes sociales y medios, la bicicleta utilizada como parte de la escenografía fue robada por desconocidos en las últimas horas, desmantelando parcialmente la acción de marketing de Netflix.

La bicicleta de Will no es solo un objeto, sino un símbolo recurrente en la serie, y que es el medio con el que los chicos se mueven para iniciar sus aventuras y, en particular, está ligada a la desaparición del personaje en la primera temporada.

El robo generó una mezcla de indignación y humor entre los seguidores en redes, quienes destacaron el toque tragicómico que este tipo de incidentes suele tener en el ámbito urbano de Buenos Aires.