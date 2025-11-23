Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
La Secundaria N.º 26 de La Plata realizará un acto el martes 25 al mediodía, para formalizar el nuevo nombre del edificio escolar. La actividad tendrá lugar en la sede de calle 4 entre 62 y 63, y estará abierta a estudiantes, familias y residentes del barrio.
La elección del nombre surgió de una votación interna que definió rendir tributo a Guillermo Daniel Lavalle, quién fue uno de los profesores fundadores hace 33 años y fue director entre 1996 y 2006.
Las autoridades destacaron que la ceremonia busca poner en valor su aporte a la educación estatal y generar un momento de reconocimiento colectivo. La jornada invita a rememorar su influencia cotidiana en las aulas y en las iniciativas que impulsó junto a generaciones de jóvenes.
El homenaje tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que este centro de estudios adopte una identidad propia desde su fundación. Lavalle, quien inició su tarea allí en los años noventa y fue muy apreciado por toda la comunidad, será recordado en un encuentro que pretende celebrar su legado y reforzar el sentido de pertenencia del establecimiento.
