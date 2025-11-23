Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 27 a 23

23 de Noviembre de 2025 | 15:24

Escuchar esta nota

La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió hoy como visitante por 27 a 23 ante Inglaterra, en el último partido amistoso de la ventana de noviembre en lo que fue una trilogía de encuentros positiva para el conjunto nacional.

En el estadio Twickenham, el elenco “Albiceleste” cometió errores pero dejaron todo para alcanzar al equipo británico en el marcador, con los tries de Justo Piccardo y Rodrigo Isgró, además de las anotaciones de Santiago Carreras y Tomás Albornoz.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi llegó a la Catedral del Rugby después de dos victorias resonantes en la gira europea ante Escocia y Gales, mientras que el conjunto inglés buscaba su undécimo triunfo consecutivo en una temporada de pleno dominio.

El local abrió el partido con un drop de George Ford y amplió la distancia de inmediato con un kick alto que derivó en el try de Max Ojomoh. Argentina respondió con mayor orden y trasladó el juego al campo rival, aunque Carreras falló un penal que podía haber acortado la brecha.

Inglaterra recuperó el control con una habilitación precisa que dejó a Feyi-Waboso en posición de apoyar un nuevo try para establecer un 17 a 3 que marcó el ritmo del primer tiempo. Albornoz descontó con un penal en el cierre y el TMO anuló un try inglés que hubiese ampliado aún más la diferencia.

La segunda mitad tuvo a Los Pumas con otra postura y un scrum firme que le abrió el camino a Piccardo para apoyar el primer try argentino. La presión visitante derivó en otro penal de Albornoz y acercó al equipo a una posesión, mientras el partido entró en una etapa tensa en la que ambos evitaron fallas en campo propio.

Carreras sumó otro penal para dejar la diferencia en un punto y forzó la reacción inglesa, que encontró aire con un line-out profundo que Slade transformó en try. Ford agregó un penal que comenzó a definir el duelo. Isgró acortó la distancia con un try en la última jugada argentina y Carreras convirtió para dejar al seleccionado a tiro de una acción más, aunque Inglaterra controló la salida final y despejó para sellar el 27 a 23.

Los Pumas cerraron la ventana de noviembre con dos triunfos y una derrota, mostraron pasajes de alto nivel y consolidaron la participación de varios jóvenes que fortalecen la proyección del ciclo rumbo a los próximos compromisos internacionales.

