Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Policiales

Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo

Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo
23 de Noviembre de 2025 | 17:51

Escuchar esta nota

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en la localidad misionera de  Oberá, cuando un hombre que circulaba alcoholizado junto a sus dos hijos perdió el control del auto y volcó. Producto del siniestro, el hijo menor, de 8 años, falleció, mientras que el otro niño, de 10, fue trasladado a un hospital en Posadas con heridas de gravedad y con pronóstico reservado.

El hecho se registró en el barrio El Progreso, donde el hombre, identificado como Andrés P. de 36 años, viajaba en una Chevrolet Corsa Pick Up junto a sus dos hijos cuando “perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta”.

Tras el accidente, la Policía local y los servicios de emergencia trasladaron al conductor y a los menores a un hospital. Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento del niño de 8 años, detallando que el deceso se produjo por un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)”.

El otro niño, dada la “gravedad de las heridas”, fue derivado al Hospital de Posadas, donde permanece con un cuadro reservado. La Policía confirmó que el hombre “manejaba alcoholizado”, por lo que fue detenido en el centro médico y quedó a disposición de la Comisaría Tercera.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Después de darle la espalda al campeón en el pasillo de honor, Estudiantes empata sin goles con Central en Rosario

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Últimas noticias de Policiales

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes

VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo

Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto

Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Información General
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Deportes
Después de darle la espalda al campeón en el pasillo de honor, Estudiantes empata sin goles con Central en Rosario
VIDEO. Previa caliente en Estudiantes vs Central: agua bendita canalla y el Pincha de espaldas para recibirlo
Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs
La Bruja Verón y el mensaje a Estudiantes previo al partido con Rosario Central
Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 27 a 23
La Ciudad
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Espectáculos
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Litto Nebbia: “Mi vida es con y por el arte”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla