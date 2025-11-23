Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en la localidad misionera de Oberá, cuando un hombre que circulaba alcoholizado junto a sus dos hijos perdió el control del auto y volcó. Producto del siniestro, el hijo menor, de 8 años, falleció, mientras que el otro niño, de 10, fue trasladado a un hospital en Posadas con heridas de gravedad y con pronóstico reservado.

El hecho se registró en el barrio El Progreso, donde el hombre, identificado como Andrés P. de 36 años, viajaba en una Chevrolet Corsa Pick Up junto a sus dos hijos cuando “perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta”.

Tras el accidente, la Policía local y los servicios de emergencia trasladaron al conductor y a los menores a un hospital. Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento del niño de 8 años, detallando que el deceso se produjo por un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)”.

El otro niño, dada la “gravedad de las heridas”, fue derivado al Hospital de Posadas, donde permanece con un cuadro reservado. La Policía confirmó que el hombre “manejaba alcoholizado”, por lo que fue detenido en el centro médico y quedó a disposición de la Comisaría Tercera.