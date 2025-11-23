Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Di María habló del pasillo de espaldas de Estudiantes "La verdad que..."

23 de Noviembre de 2025 | 20:19

Después de la derrota por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, la figura de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió al pasillo —de espaldas— que realizó el conjunto platense antes del inicio del partido.

El campeón del mundo en Qatar 2022 explicó: “Eso es cosa de ellos… El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me dijo que iban a hacer eso”. Luego agregó: “Está muy bien, es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar… La verdad que queda ahí”, cerró el “Fideo”.

La reacción de Estudiantes hacia Rosario Central se enmarca en el clima tenso que dejó la definición del torneo, cuando la AFA decidió otorgarle a este último el sorpresivo título de Campeón de Liga por haber obtenido más títulos en la tabla anual.

En La Plata consideran que la consagración del equipo rosarino quedó atravesada por decisiones administrativas y no por un partido definitorio en el campo de juego, lo que generó malestar en buena parte de la institución y su gente.

Ese sentimiento de injusticia derivó en gestos simbólicos, como el pasillo dado de espaldas, que funcionó como una forma de expresar su disconformidad sin dejar de cumplir con la formalidad que exige el protocolo. Para el Pincha, la coronación de Central quedó asociada a una resolución externa a la competencia y eso se trasladó al trato previo al encuentro.

Más allá del trasfondo, el duelo en el Gigante de Arroyito evidenció que la tensión deportiva sigue latente. Central buscó concentrarse en lo futbolístico y Estudiantes dejó en claro su postura respecto a cómo se resolvió el campeonato.

 

