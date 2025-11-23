Semana intensa en el Concejo Deliberante de La Plata: nuevo sistema de transporte y todo lo que se vota

Se viene una semana agitada en el Concejo Deliberante de La Plata, con un “superjueves” de votaciones. El próximo 27 de noviembre, entre otras cuestiones, se sancionará el nuevo sistema de transporte y el presupuesto 2026.

De esta manera, la próxima sesión del Concejo Deliberante se tratará el presupuesto 2026 que estima un monto de $642 mil millones; la ordenanza fiscal impositiva que prevé un aumento del orden del 30%; la creación del ente autárquico para la administración del cementerio y el pliego del nuevo sistema de transporte.

Según pudo saber EL DIA, con “algunas modificaciones de forma”, el expediente sobre el transporte fue acompañado por los bloques de la UCR, LLA, Asap y el PRO-Vecinal, en tanto que el PRO-JxC no había acompañado, aunque no descartaba su posterior votación.

Entre las modificaciones que tuvo el proyecto original girado por el Departamento Ejecutivo se destacan la de fijar los futuros cambios o extensiones de recorridos de las líneas de micros por ordenanza. En el texto de origen estas modificaciones eran implementadas únicamente mediante decreto del Ejecutivo, por lo que ahora, con este cambio, deberán tener el consentimiento del Concejo.

En tanto, podría ingresar en el orden del día el nuevo sistema de videovigilancia que implica la instalación de nuevas cámaras de monitoreo. Por otro lado, desde el oficialismo pretenden sancionar la segunda reforma del COU (Código de Ordenamiento Urbano).