El Pincha venció al Canalla y los hinchas reaccionaron en las redes: los mejores memes y cargadas

Estudiantes hizo todo: desafió al poder de Tapia, jugó con bravura, venció 1 a 0 a Central y avanzó a cuartos de final
Estudiantes hizo todo: desafió al poder de Tapia, jugó con bravura, venció 1 a 0 a Central y avanzó a cuartos de final
Semana intensa en el Concejo Deliberante: nuevo sistema de transporte y todo lo que se vota
Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
Di María y Holan hablaron del pasillo de espaldas de Estudiantes "Una falta de respeto"
Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs
El drama de Alejandra Maglietti tras ser madre primeriza: “Me destruye”
Agenda económica semanal: calendario del INDEC y la evolución del dólar
Boca le gana 2 a 0 con Talleres por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Murió Omar Souto a los 73 años, el histórico Gerente de las Selecciones
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijos
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja
La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura jugando ante Rosario Central como visitante, en medio de la polémica con la AFA por el reconocimiento al Canalla que luego se transformó en un título. Las disputas llegaron a enviar una imposición al visitante para hacer “pasillo al nuevo campeón” pero los platenses tomaron una decisión que marcó el partido: recibirlos de espaldas.
Entre los comentarios que se replicaron a través de las redes, un usuario llamado Luis Alberto, destacó: "Soy de Huracán, el SIEMPRE perjudicado ante Barracas. Me alegró mucho el "espaldarazo" de entrada y mucho más que eliminen al campeón de escritorio". "SE HIZO JUSTICIA. Gracias Veron, gracias a todo el plantel de Estudiantes de la Plata por no arrodillarse ante los totalitarios, los Korruptos, el pasado, la mentira, el acomodo", escribió María del Carmen. También, Sandra expresó: "Felicitaciones al pincha. Lucha contra la corrupción".
Un partido reñido, un León que marcó el primer gol gracias a Edwin Cetré y un Canalla que, por más que intentó, no pudo tener más que algunas llegadas al área que fueron bien desviadas por el arquero Muslera.
Así, Estudiantes ganó en Rosario y se medirá en cuartos de final con Central Córdoba, equipo de Pablo Toviggino -quien esta semana “amenazó” a Estudiantes en redes sociales pero luego borró- y manifiesto enemigo de Juan Sebastián Verón.
En redes sociales, los hinchas ajenos a los clubes involucrados en el cruce rápidamente se hicieron eco de lo que sucedía, desde felicitar a los jugadores albirrojos por la decisión de dar la espalda hasta el resultado final.
Como vas a gritar un gol de Estudiantes sino es tu club— Kuke (@Kuke_bj) November 23, 2025
Yo gritando el golazo de Cetre pic.twitter.com/YIwdTpK726
Ganó el Futbol Argentino 🇦🇷#EDLP 🇦🇹 pic.twitter.com/0ioUJntG3U— EDITS PINCHA (@editspincha) November 23, 2025
AGUANTE ESTUDIANTES DE LA PLATA. VOS CENTRAL 👇🏼 pic.twitter.com/Rj59RYwgxm— Yesi Sagliocca 🍀 (@unapellidotano) November 23, 2025
Soy de San Lorenzo pero AGUANTE ESTUDIANTES. El único club con pelotas en este fútbol argentino. Muy bien Pincha. https://t.co/IrHBYaGojm— Facu Fernández ⭐⭐⭐ (@FacuScorzetti) November 23, 2025
November 23, 2025
- Papá, por qué me llamo El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central cómo se llamaba no— cris (@cris__ese) November 23, 2025
pic.twitter.com/dcLbBOl758
Soy este desde hace 15 minutos. pic.twitter.com/D7G4nqXgbZ— LANNI. (@_LucasLannister) November 23, 2025
*Un jugador de Estudiantes mira a Di Maria*— SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 23, 2025
Di Maria automáticamente:pic.twitter.com/J43si9Kory
November 23, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí