El Pincha venció al Canalla y los hinchas reaccionaron en las redes: los mejores memes y cargadas

El Pincha venció al Canalla y los hinchas reaccionaron en las redes: los mejores memes y cargadas
23 de Noviembre de 2025 | 19:56

Estudiantes pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura jugando ante Rosario Central como visitante, en medio de la polémica con la AFA por el reconocimiento al Canalla que luego se transformó en un título. Las disputas llegaron a enviar una imposición al visitante para hacer “pasillo al nuevo campeón” pero los platenses tomaron una decisión que marcó el partido: recibirlos de espaldas. 

Entre los comentarios que se replicaron a través de las redes, un usuario llamado Luis Alberto, destacó: "Soy de Huracán, el SIEMPRE perjudicado ante Barracas. Me alegró mucho el "espaldarazo" de entrada y mucho más que eliminen al campeón de escritorio".  "SE HIZO JUSTICIA. Gracias Veron, gracias a todo el plantel de Estudiantes de la Plata por no arrodillarse ante los totalitarios, los Korruptos, el pasado, la mentira, el acomodo", escribió María del Carmen. También, Sandra expresó: "Felicitaciones al pincha. Lucha contra la corrupción". 

Un partido reñido, un León que marcó el primer gol gracias a Edwin Cetré y un Canalla que, por más que intentó, no pudo tener más que algunas llegadas al área que fueron bien desviadas por el arquero Muslera. 

Así, Estudiantes ganó en Rosario y se medirá en cuartos de final con Central Córdoba, equipo de Pablo Toviggino -quien esta semana “amenazó” a Estudiantes en redes sociales pero luego borró- y manifiesto enemigo de Juan Sebastián Verón. 

En redes sociales, los hinchas ajenos a los clubes involucrados en el cruce rápidamente se hicieron eco de lo que sucedía, desde felicitar a los jugadores albirrojos por la decisión de dar la espalda hasta el resultado final. 

Los mejores memes

 

