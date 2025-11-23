Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Información General

La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires

El buque escuela de la Armada Argentina regresó al país después de una travesía que se extendió por 169 días de navegación.

La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
23 de Noviembre de 2025 | 13:34

Escuchar esta nota

El emblemático buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata ARA Libertad, amarró este domingo por la mañana en el Puerto de Buenos Aires, poniendo punto final a su 53° viaje de instrucción. La histórica travesía se extendió por 169 días de navegación y cubrió una imponente circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo la visita a 10 puertos internacionales.

Pasadas las 10:00, la llegada del navío a la dársena norte marcó el cierre oficial de su misión. Familiares, ex marinos, autoridades militares y civiles, y cientos de curiosos se congregaron desde temprano en el puerto para recibir a la embarcación, que arribó escoltada por buques menores y bajo un cielo despejado. 

Según se supo, la Fragata zarpó el 7 de junio con una tripulación de 270 tripulantes, incluyendo 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante los casi seis meses de navegación pusieron en práctica conocimientos clave de su formación, como la navegación astronómica y el liderazgo.

El itinerario incluyó recaladas en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Su silueta inconfundible, con sus tres palos cruzados y la bandera argentina flameando, fue avistada cerca de las nueve de la mañana.

El reencuentro de la tripulación con sus seres queridos estuvo cargado de una profunda emoción, traducida en abrazos, lágrimas y banderas. Las familias aguardaron en el muelle con carteles mientras la banda de música de la Armada acompañó la ceremonia. Las historias de reencuentro se repitieron a lo largo de la dársena.

Una de las marineras, aún con la adrenalina del desembarco, apenas pudo expresar su alegría: "Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos". A su lado, otro tripulante completó la vivencia: "De aprendizaje, de experiencia". Por su parte, el marinero Mateo González resumió la vivencia como "una experiencia de vida increíble".

LE PUEDE INTERESAR

Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final

Otro ejemplo de la ansiedad contenida fue el de Santiago, a quien sus padres, llegados de Punta Alta, abrazaron emocionados. "Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo", dijo su mamá con lágrimas.uhLXwg

La Fragata ARA Libertad, reconocida mundialmente por su elegancia y embajadora itinerante de la Argentina, concluyó así un nuevo viaje de instrucción. La nave, que permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, ya tiene previsto su próximo viaje para 2026.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Últimas noticias de Información General

Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia

Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final

Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Deportes
Colapinto cuestionó el rendimiento y la táctica tras una carrera compleja
La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV
Verstappen ganó en el GP de Las Vegas; Colapinto quedó 15° tras dos sanciones
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
La Ciudad
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Policiales
Tragedia en La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar contra un poste en la avenida 44?
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Espectáculos
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Litto Nebbia: “Mi vida es con y por el arte”
“Stranger Things 5”: el adiós a Hawkins y la batalla final contra Vecna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla