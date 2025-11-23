La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires

El emblemático buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata ARA Libertad, amarró este domingo por la mañana en el Puerto de Buenos Aires, poniendo punto final a su 53° viaje de instrucción. La histórica travesía se extendió por 169 días de navegación y cubrió una imponente circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo la visita a 10 puertos internacionales.

Pasadas las 10:00, la llegada del navío a la dársena norte marcó el cierre oficial de su misión. Familiares, ex marinos, autoridades militares y civiles, y cientos de curiosos se congregaron desde temprano en el puerto para recibir a la embarcación, que arribó escoltada por buques menores y bajo un cielo despejado.

Según se supo, la Fragata zarpó el 7 de junio con una tripulación de 270 tripulantes, incluyendo 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante los casi seis meses de navegación pusieron en práctica conocimientos clave de su formación, como la navegación astronómica y el liderazgo.

El itinerario incluyó recaladas en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Su silueta inconfundible, con sus tres palos cruzados y la bandera argentina flameando, fue avistada cerca de las nueve de la mañana.

El reencuentro de la tripulación con sus seres queridos estuvo cargado de una profunda emoción, traducida en abrazos, lágrimas y banderas. Las familias aguardaron en el muelle con carteles mientras la banda de música de la Armada acompañó la ceremonia. Las historias de reencuentro se repitieron a lo largo de la dársena.

Una de las marineras, aún con la adrenalina del desembarco, apenas pudo expresar su alegría: "Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos". A su lado, otro tripulante completó la vivencia: "De aprendizaje, de experiencia". Por su parte, el marinero Mateo González resumió la vivencia como "una experiencia de vida increíble".

Otro ejemplo de la ansiedad contenida fue el de Santiago, a quien sus padres, llegados de Punta Alta, abrazaron emocionados. "Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo", dijo su mamá con lágrimas.uhLXwg

La Fragata ARA Libertad, reconocida mundialmente por su elegancia y embajadora itinerante de la Argentina, concluyó así un nuevo viaje de instrucción. La nave, que permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, ya tiene previsto su próximo viaje para 2026.