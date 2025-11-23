Murió Omar Souto a los 73 años, el histórico Gerente de las Selecciones

El histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, Omar Souto, falleció a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi con la camiseta del país.

Estudiantes y Rosario Central, previo al pitazo inicial por octavos de final del Torneo Apertura, hicieron un minuto de silencio en su nombre.

NOTICIA EN DESARROLLO