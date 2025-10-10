Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Marplatense, de 29 años: quién era Federico Dorcaz, el cantante y modelo acribillado a tiros en México

10 de Octubre de 2025 | 19:19

Un trágico suceso sacudió el mundo del espectáculo: Federico Dorcaz, conocido como Fede Dorcaz, fue asesinado durante la madrugada del viernes en la Ciudad de México. El episodio, aún bajo investigación, generó conmoción en Argentina y México. 

El joven, de 29 años, manejaba una camioneta Grand Cherokee de alquiler cuando fue atacado a tiros por agresores que se desplazaban en dos motocicletas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona conocida como Electrificación de la colonia Ampliación Daniel Garza. 

Según el parte policial, hubo un “ataque directo” por arma de fuego, y testigos señalaron que Dorcaz intentó acelerar para huir. Bajó del vehículo y cayó sobre el asfalto. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso. Los responsables huyeron rumbo al Bosque de Chapultepec. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas como móvil. 

De Mar del Plata: quien era el modelo y cantante Federico Dorcaz

Hijo único, se trasladó a Palma de Mallorca, España, cuando tenía 13 años.  A los 18 años firmó contrato con una agencia de modelos en Barcelona, lo que marcó su ingreso formal al mundo del modelaje. 

Simultáneamente, cultivó su pasión por la música. Tocaba en eventos, y desde esos inicios fue componiendo un repertorio con temas como “A su medida”, “Loser”, “Demasiado tarde” y “Volver a empezar”. 

Trabajó en Los Ángeles para fortalecer su carrera musical. 

Tenía pendiente su participación en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, del canal Univisión, que lamentó públicamente su muerte. 

Reacciones

El mundo del espectáculo y sus seguidores reaccionaron con dolor e indignación. Univisión publicó un mensaje expresando:

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos … su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló.” 

En México, las autoridades están intensificando la búsqueda de los responsables y analizando posibles vínculos con redes delictivas locales o venganzas personales. 
 

