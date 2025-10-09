Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Información General

Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor

Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
9 de Octubre de 2025 | 11:05

Escuchar esta nota

Cada año, la esperanza de vida aumenta en gran parte del mundo. En Argentina, según los últimos datos del Censo, más del 15% de la población tiene más de 65 años.

En este escenario, la Dra. Mariana Meso, médica clínica y especialista en geriatría, reflexiona sobre los desafíos del envejecimiento, la importancia de la prevención, el acompañamiento familiar, y la necesidad de repensar cómo queremos llegar a la vejez.

“Las personas mayores viven más años, pero el gran reto es que lleguen a esa etapa con buena salud y autonomía. La gerontología busca mejorar la calidad de vida, y eso empieza mucho antes: a los 50 o 60 años, no cuando uno ya tiene 90”, sostuvo la profesional. El envejecimiento saludable -explica- se construye con tiempo y hábitos sostenidos.

La prevención como herramienta central

Para la especialista, los pilares para envejecer bien son simples, pero poderosos: una alimentación equilibrada, actividad física regular, mantener vínculos sociales y familiares, y controlar las enfermedades crónicas. “Una dieta saludable, ejercicio y chequeos médicos para controlar la presión, el azúcar y el colesterol son claves. Si prevenimos desde antes, podemos evitar complicaciones a futuro”, afirmó.

En su práctica diaria, la profesional insiste en que el bienestar físico está íntimamente ligado a la salud emocional y social: la soledad y el aislamiento también enferman.

“Hay mucho miedo a la vejez”, reconoce la Dra. Meso. “Pero más que al paso del tiempo, el temor está puesto en la posibilidad de perder la independencia o padecer demencias”. En este sentido explicó que el acompañamiento familiar y el acceso a la información ayudan a disminuir esos temores.

LE PUEDE INTERESAR

Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos

LE PUEDE INTERESAR

El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Cuando la persona mayor mantiene su autonomía, el trabajo médico se centra directamente con ella. Sin embargo, cuando aparece la dependencia, el abordaje debe incluir a la familia: “El cuidado del adulto mayor cambia la dinámica familiar y requiere recursos. En general, las mujeres son las que asumen ese rol de cuidado informal, muchas veces sin aportes ni cobertura social, lo que las deja en situación de vulnerabilidad cuando ellas mismas envejecen.”

La realidad del sistema de salud

En cuanto a la atención dentro del sistema de salud pública, la Dra. Meso destaca que son muy escasos los recursos dedicados a la población de la tercera edad. “En el Hospital Alejandro Korn, donde yo trabajo contamos con un consultorio especializado en gerontología, aunque los recursos siguen siendo escasos, porque nos manejamos con la medicación del hospital, es de los pocos lugares donde encuentras atención especializada para esta población”, manifestó.

Igualmente, Meso agregó: “Cada vez atendemos más pacientes con obra social, incluso con PAMI o IOMA, porque las coberturas no alcanzan. Desde el hospital brindamos acompañamiento y asesoramiento, pero faltan cuidadores, internaciones domiciliarias y más apoyo social”.

La especialista reconoce que aceptar las limitaciones físicas suele ser uno de los mayores desafíos del envejecimiento. “Muchas personas quieren seguir haciendo lo mismo que antes, aunque su cuerpo ya no se los permita. La clave es ayudarlas a mantenerse activas dentro de sus posibilidades”. Además, resalta que la vejez puede ser una etapa productiva: “Cada vez más empresas valoran la experiencia de las personas mayores y las convocan como asesores. Tienen conocimiento, madurez y pueden seguir aportando mucho a la sociedad”.

Prepararse para la etapa más larga de la vida

La Dra. Meso propone mirar la vejez de manera más planificada. “Si una persona se jubila a los 65 y vive hasta los 90, son 25 años de vida que hay que preparar. Hay que pensar qué queremos hacer en esa etapa: actividades que nos gusten, vínculos que nos sostengan, y hábitos que mantengan el cuerpo y la mente en movimiento”. Por eso, desde la atención primaria se insiste en acompañar a los pacientes que están por jubilarse: “prepararse para la jubilación es tan importante como cualquier otra etapa. Hacer ejercicio, alimentarse bien, mantener desafíos intelectuales y sociales son claves para evitar el deterioro”.

“Envejecer bien no es solo vivir más años, sino vivirlos con salud, autonomía y sentido”, concluye la especialista. Promover una vejez activa, acompañada y respetuosa no es solo una tarea del sistema de salud, sino una responsabilidad colectiva.

La Dra. Meso lo resume en una frase sencilla pero poderosa: “La vejez es la etapa más larga de la vida. Si aprendemos a prepararnos, puede ser también la más plena”.

 

(*) Dra. Mariana Meso (M.P.: 114619). Médica agremiada a la Asociación Médica Platense. Especialista en Clínica Médica y Geriatría, a cargo del área de Gerontología del Hospital Alejandro Korn.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

En Gimnasia la duda es el regreso de Corbalán o Pintado
Últimas noticias de Información General

Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos

El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua

¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Espectáculos
Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina
Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”
No está asegurada la continuidad de Mirtha Legrand en 2026: Adrián Suar sorprendió con sus declaraciones
La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo
La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
Deportes
Russo, profeta en su tierra: “‘Luchá, con amor se cura todo", el aliento al histórico utilero de Estudiantes que lo llevó en andas
Fatura Broun y el dolor por Miguel Russo: "Cuando se murió Maradona nos hicieron jugar"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora?
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
Policiales
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
La Ciudad
Russo, profeta en su tierra: “‘Luchá, con amor se cura todo", el aliento al histórico utilero de Estudiantes que lo llevó en andas
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
9/10/2025 | UN DIA MAS.- El fútbol llora a Miguel Russo, mano a mano con Tomás Etcheverry y el fenómeno Karen Reichardt.
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla