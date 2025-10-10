Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

En diario EL DIA encontrá la primera tanda de números para jugar al Cartonazo y ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo

Esta mañana, familiares y seres cercanos se despidieron en un momento de mayor intimidad

El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
10 de Octubre de 2025 | 10:28

Escuchar esta nota

El cortejo fúnebre con los restos del histórico director técnico Miguel Angel Russo, quien fue velado en Boca, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas.

Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de la Bombonera, donde miles de hinchas de distintos equipos del fútbol argentino se acercaron para despedirlo.

Durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino en los últimos años.

Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

El club, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Último adiós a Miguel Russo: el fútbol despidió a un caballero

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

Qué dijo el economista que más escucha Milei

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata

Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo

VIDEO. Último adiós a Miguel Russo: el fútbol despidió a un caballero

Amigos y referentes recordaron a Russo

El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
Policiales
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
La Ciudad
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Política y Economía
Milei felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Gracias por pelear contra la narcodictadura"
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Llegó la ayuda por la “grave iliquidez” del sistema
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla