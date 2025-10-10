El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo

Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Esta mañana, familiares y seres cercanos se despidieron en un momento de mayor intimidad
El cortejo fúnebre con los restos del histórico director técnico Miguel Angel Russo, quien fue velado en Boca, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas.
Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de la Bombonera, donde miles de hinchas de distintos equipos del fútbol argentino se acercaron para despedirlo.
Durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino en los últimos años.
Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.
El club, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.
