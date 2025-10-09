Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Santiago Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

9 de Octubre de 2025 | 20:19

El influencer Santiago Maratea quedó en la mira de la Justicia de La Plata luego de no presentarse a declarar en el marco de una causa iniciada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

La citación había sido dispuesta por el Juzgado Correccional N°2, a cargo del juez Diego Tatarsky, tras una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión y daños e injurias, a raíz de publicaciones en las que Maratea promocionaba productos relacionados con la nutrición sin tener matrícula habilitante.

No se presentó y no pudieron ubicarlo

Según confirmaron fuentes judiciales, el influencer no se presentó a la audiencia fijada para el 26 de septiembre, y desde entonces no pudo ser localizado en ninguno de los domicilios informados.

Los funcionarios judiciales constataron que su dirección fiscal no coincide con la registrada en el Renaper, lo que generó dificultades para concretar la notificación. Por ese motivo, el tribunal dispuso nuevas medidas de localización para garantizar su comparecencia.

El origen del conflicto de Maratea y Nutricionistas

El caso comenzó cuando el Colegio de Nutricionistas denunció a Maratea por haber difundido mensajes y productos vinculados con la alimentación saludable y la pérdida de peso, sin contar con la formación profesional correspondiente.

La entidad consideró que esos contenidos podían inducir al público a error y vulnerar la legislación que protege el ejercicio de las profesiones de la salud.

Qué puede pasar ahora

Si el influencer continúa sin presentarse, el tribunal podría declararlo en rebeldía y avanzar con medidas más severas, como una orden de presentación compulsiva.

Por el momento, la Justicia platense sigue intentando ubicarlo para que dé explicaciones en el expediente y se resuelva el conflicto legal iniciado en su contra.

