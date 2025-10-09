La Junta Electoral rechazó el pedido para reimprimir las boletas
La Junta Electoral rechazó el pedido para reimprimir las boletas
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana
Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Estudiantes y varios clubes en la despedida a Russo
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
Homenaje a Miguel Russo en UNO durante la presentación de la Universidad del Deporte
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
Un hincha de Estudiantes le envió una carta documento al Chiqui Tapia y le exigió los audios del VAR contra Barracas
Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
VIDEO. Del Caño: "No pueden hacerse los sorprendidos con Espert"
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
Argentina vs México, por el Mundial Sub 20: cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El influencer Santiago Maratea quedó en la mira de la Justicia de La Plata luego de no presentarse a declarar en el marco de una causa iniciada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
La citación había sido dispuesta por el Juzgado Correccional N°2, a cargo del juez Diego Tatarsky, tras una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión y daños e injurias, a raíz de publicaciones en las que Maratea promocionaba productos relacionados con la nutrición sin tener matrícula habilitante.
No se presentó y no pudieron ubicarlo
Según confirmaron fuentes judiciales, el influencer no se presentó a la audiencia fijada para el 26 de septiembre, y desde entonces no pudo ser localizado en ninguno de los domicilios informados.
Los funcionarios judiciales constataron que su dirección fiscal no coincide con la registrada en el Renaper, lo que generó dificultades para concretar la notificación. Por ese motivo, el tribunal dispuso nuevas medidas de localización para garantizar su comparecencia.
El origen del conflicto de Maratea y Nutricionistas
LE PUEDE INTERESAR
"Necesitaba plata para drogarme": uno de los detenidos rompió el silencio tras el triple femicidio narco
El caso comenzó cuando el Colegio de Nutricionistas denunció a Maratea por haber difundido mensajes y productos vinculados con la alimentación saludable y la pérdida de peso, sin contar con la formación profesional correspondiente.
La entidad consideró que esos contenidos podían inducir al público a error y vulnerar la legislación que protege el ejercicio de las profesiones de la salud.
Qué puede pasar ahora
Si el influencer continúa sin presentarse, el tribunal podría declararlo en rebeldía y avanzar con medidas más severas, como una orden de presentación compulsiva.
Por el momento, la Justicia platense sigue intentando ubicarlo para que dé explicaciones en el expediente y se resuelva el conflicto legal iniciado en su contra.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí